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Рубрика: В мире

Космический зонд OSIRIS-REx взял образцы грунта с астероида Бенну

Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP
Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP

Американский зонд OSIRIS-REx, находящийся сейчас в 320 миллионах километров от Земли, сблизился с астероидом Бенну и взял с его поверхности образцы грунта. Контакт был подтвержден в среду в 01.12 мск.

Фото: NASA
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Для проведения операции заранее была выбрана точка в кратере диаметром около 20 метров в северной части астероида. Размер же самого астероида - около 500 метров, пишет ТАСС.

По данным НАСА, штанга со специальным устройством для забора грунта коснулась поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент одна из капсул с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта осели на внутренней поверхности устройства.

О том, как на сколько успешной была операция и сколько грунта удалось собрать, станет известно не ранее субботы. По данным НАСА, зонд должен отойти от астероида и развернуть солнечные батареи. Только после этого устройство для забора образцов будет подведено к бортовой видеокамере.

Капсула с грунтом будет доставлена на Землю в 2023 году.

В мире США Общество Космос

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