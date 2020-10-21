Больше трех миллионов россиян находятся на "удаленке"

Около 3,7 млн россиян нынче работают в дистанционном формате, сообщил по каналам ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава ведомства уточнил, что доля работающих на "удаленке" уже составляет 7% от числа всех трудоустроенных россиян. Подчеркивается, что эта форма занятости является одной из приоритетных мер по противодействию распространению коронавируса нового типа.

Дистанционная занятость не значит "свободная", - свидетельствуют данные опроса системного интегратора STEP LOGIC. Около 34% компаний в России контролируют геолокацию удаленно работающих сотрудников, учитывают длительность сессий и интервалов работы.

Более половины организаций (52%) проверяют права и перечень ресурсов, доступных для удаленных пользователей, а еще 40% работодателей даже записывают действия сотрудников и подрядчиков, подключающихся к корпоративной инфраструктуре.

.