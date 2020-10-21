Некогда крупнейшая популяция слонов в Африке почти исчезла

В западноафриканском государстве Кот-д`Ивуар или бывшей Республике Берег Слоновой Кости сегодня насчитывается лишь 225 лесных слонов, а всего 26 лет назад их было 1611. Главная причина вымирания животных - превращение лесов в сельхозугодья.

Как пишет журнал PLoS One, без реальных мер по защите природы Кот-д`Ивуар лишится лесных слонов уже в ближайшие годы. Еще полтора века назад его территория была домом для не оодной тысячи западноафриканских слонов. Но в XX веке их численность резко сократилась из-за охоты и уничтожения мест обитания животных. В последние годы ситуация продолжала усугубляться.

Команда специалистов из Университета Феликса Уфуэ-Буаньи провела исследование перспектив выживания слонов в Кот-д`Ивуаре. Оно проводилось в течение семи лет в 25 заповедниках и национальных парках в южной и центральной части государства.

Редкие следы присутствия лесных слонов были обнаружены только на четырех охраняемых территориях. Опросы населения и сообщения в СМИ подтвердили, что они обитают еще на трех участках.

Основной причиной катастрофического сокращения популяции животных стала вырубка лесов. Лишившиеся дома слоны не могут найти себе достаточно пищи для выживания, а также становятся жертвами браконьеров.

По мнению ученых, сохранить слонов в четырех заповедниках и национальных парках удалось благодаря строгой охране этих территорий, а не допустить их полного исчезновения в бывшей Республике Берег Слоновой Кости можно лишь агрессивными природоохранными мерами.