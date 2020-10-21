КС РФ запретил требовать от владельцев земли излишних согласований

Конституционный суд РФ разрешил собственникам земли не уведомлять контролирующие органы о том, что они собираются завести подсобное хозяйство. Шире эту норму можно трактовать как запрет обременять их излишними бюрократическими требованиями.

Проверку положений статьи 8.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за использование земельного участка не по целевому назначению, инициировала жительница Читы Маргарита Анцинова. Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она развела на своей земле коз, уток и кроликов, хотя участки предполагали только ИЖС. Оспорить это решение Анцинова не смогла: суды сослались на то, что "выбор любого вида разрешенного использования земельного участка должен быть оформлен в установленном законом порядке, а потому фактическое изменение собственником (правообладателем) разрешенных видов его использования невозможно без уведомительного отражения в Едином государственном реестре недвижимости". Из материалов дела следует, что "только документальное оформление выбора вспомогательного вида использования земельного участка, при том что указанный вид предусмотрен территориальной зоной Ж-3", позволяет владелице законно реализовать права, предусмотренные Градостроительным и Земельным кодексами РФ. Маргарита Анцинова, в свою очередь, полагает, что на ее земле "предусмотрена возможность возведения построек для содержания скота и птицы (вспомогательный вид использования), вследствие чего она вправе самостоятельно выбирать любой, в том числе вспомогательный, вид их разрешенного использования без дополнительных разрешений и процедур согласования".

Точку в этом споре поставил КС РФ. Судьи отметили, что сложившаяся правоприменительная практика в подобных случаях неоднозначна, то есть закон не отвечает обязательному критерию ясности и определенности. А это, в свою очередь, влечет неопределенность и "в вопросе о возможности привлечения этого собственника (правообладателя) к административной ответственности за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием". Разошлись во мнениях и полномочные представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт. Так, представители палат Федерального Собрания настаивают на том, что виды разрешенного использования земельного участка должны определяться исходя из положений градостроительных регламентов, а не на основании сведений, внесенных в ЕГРН. А полпред президента РФ, напротив, считает, что право на выбор не подменяет обязанность собственника вносить в реестр сведения, отражающие особенности использования принадлежащего ему земельного участка. С учетом этих позиций КС принял решение, что дело Анциновой подлежит пересмотру.

Владелец вправе выбирать вид разрешенного использования земли без допсогласований

- Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений собственники (правообладатели) земельных участков не могут быть принуждены к внесению каких-либо сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае, когда они самостоятельно выбирают вспомогательный вид разрешенного использования их земельных участков, - указал КС РФ.