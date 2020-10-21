"Лацио" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

Римский "Лацио" стал лидером группы F Лиги чемпионов, в которой выступает "Зенит". В стартовом матче на своем поле итальянцы обыграли дортмундскую "Боруссию" - 3:1.

После пандемии коронавируса "Лацио" переживает не лучшие времена. Команда резко сдала во второй части сезона, так и не сумела побороться за "золото", да и старт текущего первенства она провела не столь ярко.

Что касается "Боруссии", то немцы из четырех туров немецкого чемпионата уступили лишь в одном: в гостевом матче с "Аугсбургом" (0:2). Тем не менее, игра "желто-черных" оставляет желать лучшего. Что и доказал вторничный поединок на "Стадио Олимпико".

"Лацио" уже к 23-й минуте вел с разницей в два мяча: счет открыл Чиро Иммобиле, а затем мяч в свои ворота отправил Марвин Хиц. Гости вернули интригу на 71-й минуте благодаря голу Эрлинга Холланда. Впрочем, последнее слово осталось за хозяевами - отличился Жан-Даниэль Акпа Акпро.

В этой же группе, напомним, играет и "Зенит". Чуть ранее питерцы уступили на своем поле бельгийскому "Брюгге" со счетом 1:2.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2, "РБ Лейпциг" - "Истанбул Башакшехир" - 2:0, "Челси" - "Севилья" - 0:0, "Динамо" Киев - "Ювентус" - 0:2, "Барселона" - "Ференцварош" - 5:1.