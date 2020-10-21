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21.10.2020 14:28
Рубрика: Власть

Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Текст: Александр Саможнев

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве 20 и 21 октября раздельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

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В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования.

Консультации с министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана были проведены в развитие состоявших в последнее время телефонных контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном, говорится в сообщении МИД РФ.

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