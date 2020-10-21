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21.10.2020 21:55
Рубрика: Спорт

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграл в гостях с австрийским "Зальцбургом" вничью - 2:2.
Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости
Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости

"Локомотив" открывал групповой раунд Лиги чемпионов гостевым матчем против "Зальцбурга". Сразу после жеребьевки многие специалисты в один голос заявляли о том, что именно эти команды в итоге поспорят за третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы. Все же наличие в соперниках по группе "Баварии" и "Атлетико" особых иллюзий на выход в плей-офф не дает.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В стартовом составе Марко Николич, не отходя от своей традиции, выпустил двух нападающих. Пару российскому нападающему Федору Смолову составил португалец Антонио Эдер. Он и отличился уже на 19-й минуте после подачи углового. Увы, но после пропущенного мяча "Зальцбург" смог перестроить игру и незадолго до перерыва отыгрался. После передачи с углового Доминик Собослаи красиво пробил в верхний угол.

Во втором тайме хозяева ринулись забивать. И сделали это на 50-й минуте. После дальнего удара Златко Юнузовича мяч, изменив траекторию от ноги Даниила Куликова, оказался в сетке. Хозяева продолжили осаду ворот "Локомотива" и имели несколько моментов для того, чтобы увеличить разницу в счете. Но российскому клубу везло.

Тренерский штаб москвичей обновил линию атаки, выпустив Франсуа Камано, Зе Луиша и Виталия Лисаковича. И последний вскоре сравнял счет ударом головой в ближний угол. Вратарь "Зальцбурга" в этом эпизоде допустил грубейшую ошибку.

В следующем туре "Локомотив" 27 октября дома примет действующего победителя Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию".

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