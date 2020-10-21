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21.10.2020 17:03
Рубрика: Власть

Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста

Текст: Галина Мисливская

Традиционная для Совета Федерации церемония награждения детей, совершивших геройские поступки, в этом году состоится, но пройдет в режиме телемоста с регионами. Об этом сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Это уже добрая традиция: в этом году мы планируем провести это трогательное мероприятие - награждение детей за их героические поступки, их подвиги - уже в седьмой раз", - рассказала она журналистам.

Несмотря на коронавирус, церемонию решили не откладывать и провести как обычно накануне Дня народного единства. "Потому что дети совершили подвиг в этом году и ложка дорога к обеду", - подчеркнула Матвиенко.

Но чтобы снизить риски для всех участников мероприятия, в Совфеде решили перевести его в дистанционный формат: юных героев наградят в регионах, а члены верхней палаты и приглашенные гости выйдут с ними на связь в режиме телемоста. По мнению Матвиенко, это позволит событию остаться торжественным и значимым.

Впервые детям-героям будет вручена специальная медаль Совета Федерации за проявленное мужество, сообщила Валентина Матвиенко и продемонстрировала ее прессе. "Это достойная награда детям, которые сумели совершить подвиг, подчас рискуя своей жизнью", - считает спикер.

Медали уже направлены в регионы, их вручат юным героям 30 октября, уточнили в пресс-службе Совфеда.

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