Матвиенко раскритиковала "Норникель" за социальную безответственность

Совет Федерации по итогам поездки группы сенаторов в Норильск подготовит доклад руководству страны и будет добиваться выполнения социальных обязательств "Норникеля" перед городом, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.

В среду на пленарном заседании палаты были представлены доклады членов делегации СФ, посетившей Норильск в середине октября. Так, вице-спикер Николай Журавлев обратил внимание на неблагоприятную экологическую ситуацию в городе, а также изношенность коммуникаций и жилых домов. Вице-спикер Галина Карелова сообщила об аварийном состоянии ряда медучреждений и недостатке социальной инфраструктуры.

"После всего увиденного и услышанного напрашиваются непарламентские выражения, но я не могу позволить себе это сделать", - прокомментировала глава Совфеда выступления коллег.

Она подчеркнула, что "Норникель" в течение года получил от Ростехнадзора получил почти две тысячи предписаний за различные нарушения. "Никакой реакции - крупнейшая экологическая катастрофа. Что - не видели? Не вели мониторинг по этому резервуару?" - недоумевает спикер. По мнению Матвиенко, контролирующие органы должны были жестче действовать в отношении компании. Она также считает, что "Норникель" не только не устранил накопленный экологический ущерб после приватизации предприятия, но и усугубил ситуацию.

Но больше всего ее возмутило состояние Норильска. "Город-сад превратился в трущобы! Там живут люди, работники этих заводов", - подчеркнула спикер.

Она уверена что большая часть ответственности за нынешнее состояние Норильска лежит и на "Норникеле", который пользуется городскими коммуникациями, но не вкладывается в их обновление.

Матвиенко заявила, что социальная ответственность компании существует только на бумаге. "Я не могу назвать социально ответственной компанию с абсолютно изношенной городской инфраструктурой, сетями, водоканалом. Какая же она социально ответственная?"- сказала глава Совфеда. "Для них построить школу, два детских сада - это чашка кофе, два раза в ресторан сходить, извините меня. С 1996 года не построено ни одной школы! Здания устарели морально, нет спортивных сооружений", - продолжила она.

"Я не призываю к совести, ее там нет, сплошной цинизм и безразличие к Отечеству, в котором они живут, зарабатывают огромные деньги и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые зарабатывают им эти миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться", - заявила Матвиенко.

По ее мнению, сенаторы по сути провели в Норильске парламентское расследование. "Естественно, сейчас мы подготовим системный доклад руководству страны с приложением фотографий, с каком состоянии жилой фонд находится и все остальное", - пообещала Матвиенко.

На пленарном заседании палата приняла проект постановления по поездке делегации в Норильск. В нем, в частности, "Норникелю" предложено "обеспечить софинансирование мероприятий: по реновации жилищного фонда города Норильска до 2035 года, начиная с 2021 года; по строительству поликлиники для взрослых в районе Талнах города Норильска". Кроме того, Совет Федерации рекомендует компании выделить средства на строительство "гидротехнического сооружения на реке Норильская в объеме, пропорциональном объему потребления воды из указанного водного объекта на нужды предприятий компании". Есть предложения по софинасированию строительства детских садов в нескольких населенных пунктах. К следующему заседанию Совфед доработает свое постановление и примет его в окончательной редакции.

Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы жестко проследят за тем, чтобы рекомендации были услышаны. "Мы будем добиваться от федеральных органов власти, от Норильска, от краевых властей, чтобы за два, максимум - три года Норильску вернули его славу столицы Севера", - подчеркнула она.