Матвиенко рассказала о работе по закреплению в законах мер по борьбе с COVID-19

Профильные комитеты Совета Федерации в декабре представят промежуточные итоги работы по законодательному закреплению мер борьбы с распространением коронавируса, сообщила журналистам спикер Валентина Матвиенко.

Ранее она рассказала, что сенаторы намерены прописать в нормативных актах понятия самоизоляции, социальной дистанции и тому подобные, а также порядок их применения.

"В декабре три комитета должны будут доложить Совету Федерации о проделанной работе", - сообщила глава Совфеда в среду.

"Сложность будет в том, что с одной стороны, мы должны на основе анализа сделать все, чтобы не узаконить те меры, которые могут в той или иной мере нарушать права граждан, а с другой стороны, дать определение тем необходимым мерам, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей", - отметила она, подчеркнув, что этот баланс необходимо найти.

Матвиенко допустила, что формулировки в законопроектах будут отличаться от уже ставших привычными. "Может быть, для "социальной дистанции" будет другое название", - сказала она.

"Главное, чтобы граждане понимали, что эти меры закреплены законом, и свою ответственность за их соблюдение. И чтобы никому не приходило в голову самостоятельно принимать избыточные, непроверенные, ненужные ограничительные меры", - добавила она.

Кроме того, сообщила Матвиенко, надо будет четко определить, какие решения будут приниматься на федеральном уровне, а какие - на региональном и муниципальном.

"Это работа непростая, она потребует времени. Когда эти изменения будут подготовлены, мы обязательно вас проинформируем", - заключила она.