Медики рассказали о побочных болезнях коронавирусной инфекции

Коронавирусная инфекция может привести к сильным осложнениям и сопровождаться побочными заболеваниями. У некоторых больных после COVID-19 не восстанавливается обоняние, а другие испытывают проблемы со слухом.

- Данные показали, что 70 - 75 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией страдают снижением обоняния или даже его полной потерей, это называется аносмия. Иногда это бывает единственным симптомом, - сообщил kp.ru профессор и практикующий врач-отоларинголог Валерий Свистушкин.

При этом у излечившихся от коронавируса пациентов обоняние не восстанавливается. Речь идет о 5 -10 процентов больных, и, по словам профессора, существующих средств лечения при потери обоняния не существует.

Кроме того, появились данные: вирус провоцирует нарушение слуха.

- Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного - есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов. Насколько "виновен" в нарушении слуха сам вирус, в какой степени он влияет на слуховые клетки - еще нужно разбираться, это требует изучения, - отметил профессор.