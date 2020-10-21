Корпорация Microsoft в своем блоге официально сообщила о выходе Windows 20 October 2020 Update - большого обновления, которое принесло множество изменений.

Многие из них касаются браузера Edge, который получил следующие функции:

- переключение между открытыми вкладками через сочетание клавиш Alt-Tab;

- при наведении курсора на иконку веб-сайта открывается список всех открытых вкладок этого сайта;

- коллекции для удобного сохранения найденного в Сети контента (синхронизируется между устройствами) и сравнения цен на товары.

В свою очередь, меню "Пуск" получило более легкое оформление - без тяжеловесных иконок и с частично прозрачным фоном. Также в него вошли переработанные значки многих приложений.

Новый Edge работает на базе движка Chromium и заменит собой старые версии.

Среди других нововведений - более кастомизируемая "Панель задач", переработанные уведомления, которые стали более понятными, а режим планшета будет установлен по умолчанию при отключении клавиатуры.

Загрузить апдейт можно через "Центр обновлений", нажав кнопку "Проверить наличие уведомлений".