Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках

Инициатива по возможному запрету на распространение рекламы через почтовые ящики и подъезды жилых домов требует дополнительного обсуждения, сообщили "РГ" сообщили в Минстрое. Того же мнения придерживаются эксперты ЖКХ и рекламы.

Как сообщали "Известия", с инициативой запретить распространение рекламы через почтовые ящики без согласия жильцов выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, предложив рассмотреть ее Минцифры и Минстрою. По мнению парламентария, граждане таким путем получают излишнее количество разных листовок.

По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС по итогам 2019 года составил почти 494 млрд рублей. На рекламные рассылки, распространяемые по подъездам жилых домов и почтовым ящикам, приходится менее 10% этого объема. "Это самая дешевая реклама, но по "зашумлению" информационного пространства она заметнее, чем некоторые другие каналы коммуникации", - отмечает управляющий партнер консалтинговой компании SMG Consulting Андрей Стась.

"Одними запретами проблему с нежеланной рекламой в почтовых ящиках не решить. Тот же запрет на рекламу на квитанциях за ЖКХ привел к тому, что флайеры и платежный документ стали вкладывать в конверт. Поэтому этот вопрос должен стать предметом договорённостей на уровне совета многоквартирного дома, в который входят как правило старшие по подъезду. Где-то нужно установить домофон, чтобы не заходили распространители рекламы, где-то установить замки на почтовые ящики. В целом рынок рекламной продукции с доставкой на дом существует во всем мире и глупо его запрещать потому, что кто-то мусорит в подъезде", - уверен эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Однако зачастую это единственный для взаимодействия с потребителем малого бизнеса, отмечают эксперты.

"Пандемия показала, насколько важна сфера услуг шаговой доступности, - продолжает Склянчук. - Сегодня есть тренд, наоборот, на то, чтобы жильцы дома могли заработать за счет рекламодателей - размещаются баннеры на стенах домов, юрлица платят за вывески на общедомовом имуществе, а кто-то даже размещает рекламу на балконе, хотя это нелегально. В Москве хотят попробовать устанавливать вендинговые автоматы прямо в подъездах. Поэтому к рекламе в почтовых ящиках надо относиться как к проявлению рыночной экономики".

Необходимо регулировать не количество рассылок, а достоверность рекламы, потому что именно такая реклама часто содержит сомнительные предложения медицинских услуг или БАДов, предлагает Андрей Стась.