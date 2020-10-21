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21.10.2020 17:50
Рубрика: Власть

Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике

Текст: Ксения Воронцова

Михаил Мишустин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом высоко оценил проекты, предложенные ранее инвесторами Арктической зоны.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Премьер-министр поблагодарил Чибиса за встречу с инвесторами, которая состоялась в среду в Мурманске. "Очень важно, что у всех горят глаза, предлагают проекты совершенно замечательные, интересные со всех точек зрения. Социальные проекты, современная медицина, рестораны, горнолыжные курорты, проекты, связанные с промышленным производством, производством рыбы, переработкой", - приводит РИА Новости слова главы кабмина.

Глава Мурманской области отметил возможности для экономики, которые создаёт территория опережающего развития "Столица Арктики", пакет арктических законов, налоговые преференции. По его словам, введенные на три года налоговые послабления для малого и среднего бизнеса обеспечивают дополнительный экономический рост: в 2019 году более 6% по инвестициям. "Самое главное, что даже в условиях пандемии этот рост продолжается. И первое полугодие отмечено ростом более 8% инвестиций и сохранения стабильного дохода людей", - добавил Чибис.

Но, отметил глава региона, коронавирус все равно сказывается, в регионе несколько снизился оборот розничной торговли, власти оказывают поддержку малому и среднему бизнесу. "Льготы, которые сегодня получили предприниматели, дают им реальную возможность реализовать себя", - заявил губернатор.

Он также подчеркнул, что принципиально важно сделать так, чтобы люди не уезжали из региона. "Проекты, которые сегодня предлагают предприниматели, меняют жизнь простых людей - приезжающих, работающих на больших предприятиях", - сказал Чибис.

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