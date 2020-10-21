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Рубрика: Власть

В лиге премьера

Михаил Мишустин рассказал членам клуба "Валдай" о борьбе с COVID-19, санкциях и исторических личностях
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Россия сумела справиться с вызовами пандемии коронавируса и не допустить коллапса в экономике и общественной жизни, заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на специальной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Его XVII ежегодное заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема форума в этом году - уроки пандемии.
Отвечая на вопрос модератора сессии Андрея Быстрицкого, Михаил Мишустин назвал личностей, которыми восхищается — Владимир Путин, Сергей Королев и Стив Джобс. Фото: Александр Корольков Отвечая на вопрос модератора сессии Андрея Быстрицкого, Михаил Мишустин назвал личностей, которыми восхищается — Владимир Путин, Сергей Королев и Стив Джобс. Фото: Александр Корольков
Отвечая на вопрос модератора сессии Андрея Быстрицкого, Михаил Мишустин назвал личностей, которыми восхищается — Владимир Путин, Сергей Королев и Стив Джобс. Фото: Александр Корольков

По мнению премьера, Россия получила "бесценный опыт" в последние месяцы. "Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении, других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение", - сказал Мишустин. Пример других стран показал, что принимать меры надо решительно и быстро, отметил глава кабмина, "чтобы промедление не стало в буквальном смысле смерти подобно". Власти РФ, напомнил он, одними из первых закрыли границы, оперативно провели аудит системы здравоохранения, ликвидировали дефицит средств индивидуальной защиты и тест-систем. Кроме того, была оказана поддержка гражданам и предпринимателям.

Фото: РИА Новости
Мишустин рассказал о мерах поддержки безработных и инвалидов

"Все решения кабинета министров во время пандемии были подчинены одной задаче - спасти жизни людей . Именно это определило те меры, которые приняло правительство. Мы помогали тем, кто больше всего пострадал в этой ситуации. Это и сами люди, и бизнес, и целые отрасли экономики", - отметил глава кабмина. "Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали", - констатировал премьер.

При этом власти "значительно модернизировали систему социальной защиты, сделали ее более удобной и понятной людям, когда все меры социальной поддержки они получали адресно, беззаявительно, в дистанционном и проактивном режиме", подчеркнул Мишустин. "Это был очень важный шаг к созданию так называемого социального казначейства, но не единственный итог этих месяцев напряженной работы", - добавил он.

Но еще важнее - реальная перспектива победить эпидемию. "Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина против коронавируса - она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что за короткое время российским ученым удалось создать конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, "но главное - это дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей".

Мишустин считает, что новая вакцина может стать "объединяющим международным фактором по борьбе с коронавирусом". "Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога, невзирая на политические, культурные или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция", - заявил он.

Говоря об уроках пандемии, глава правительства отметил, что коронавирус "разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимыми" . "Инфекция не различает страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных и не делит людей по национальным, политическим взглядам или убеждениям. События этого года в очередной раз доказали, что только совместными усилиями можно противостоять общей угрозе", - сказал он.

В ходе дискуссии премьера спросили, как, по его мнению, Россия справляется с постоянно растущим санкционным давлением. "Хорошо справляется", - считает Мишустин. Он напомнил, что страна "привычно живет в модели санкций", поскольку в последние 100-150 лет всегда были какие-то ограничения в отношении Российской империи, СССР, Российской Федерации. Глава кабмина предположил, что причиной тому может быть зависть, которую вызывает у соседей "наш талантливый и интересный народ". Что же касается ограничений, введенных в последние годы, то благодаря им удалось сделать серьезный рывок в импортозамещении.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин: На поддержку безработных дополнительно направят более 35 млрд рублей

"Ведь примерный объем потерь России от санкций, по разным оценкам, - это 50 млрд долларов. Но уже более 50 млрд долларов мы за счет импортозамещения нарастили", - подчеркнул премьер. Особенно успешно в этих условиях развивается сельское хозяйство, отметил он. Население страны обеспечено мясом, рыбой, молоком собственного производства. Кроме того, Россия остается мировым лидером по экспорту зерна, добавил Мишустин. Он уверен, что санкции - это не тот способ, которым можно кому-то что-то доказать. "Хочу только одно сказать: Россия сама не следует по этому пути, мы фактически всегда отвечаем на какие-то меры санкционного давления, но инициативно, сами не вводим санкции", - отметил премьер. "Я надеюсь, что этот путь мы достойно пройдем, и в будущем будет меньше санкций приниматься и в отношении Российской Федерации", - добавил он. Мишустин также подчеркнул, что Москва никогда не закрывалась от мира, не выбирала путь самоизоляции. "Мы всегда разделяем международные ценности и всегда следовали по пути международного сотрудничества", - сказал он.

Премьера спросили, согласился бы он занять этот пост, если бы заранее знал о пандемии коронавируса. Он сначала отшутился: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". А потом уже серьезно ответил, что такое предложение оценивается не по рискам, а по тому, что случится после. Он назвал знаком доверия предложение президента РФ Владимира Путина возглавить кабинет. "И в этом смысле в первую очередь думаешь о том, что если такое доверие оказано, то как его оправдать и оправдать доверие людей", - заявил Мишустин. "Любое лидерство надо воспринимать как ответственность", - заметил он.

Мы всегда разделяем международные ценности и всегда следовали по пути международного сотрудничества 

Еще один личный вопрос прозвучал под занавес специальной сессии. Модератор Андрей Быстрицкий поинтересовался, какие исторические личности вызывают восхищение у российского премьера.

Первым Михаил Мишустин назвал президента России Владимира Путина. "Я скажу откровенно, что столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны - это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне", - сказал он. Кроме того, глава кабмина назвал примером для подражания Сергея Королева, автора отечественной космической программы и технологий, которыми страна гордится до сих пор. "Очень горжусь тем, что дружу с его внуком хирургом Андреем Королевым", - заметил премьер. Также Михаил Мишустин упомянул создателя компании Apple Стива Джобса, с которым был знаком лично. "Он сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил", - отметил глава правительства.

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