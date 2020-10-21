Многодневная гонка "Джиро д'Италия" пересеклась с "Вуэльтой"

Новости

Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 23:01
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 22:10
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 22:00
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21:50
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21:44
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21:35
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21:14
Участник тестов оксфордской вакцины умер в Бразилии 21:10
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 20:39
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 20:34
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 20:32
Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака" 20:17
Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой 20:15
В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 20:04
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 19:51
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:31
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 19:22
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 19:11
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 19:00
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 18:50
Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Асфальтовая болезнь

Многодневная гонка "Джиро д'Италия" пересеклась с "Вуэльтой"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
Впервые за многолетнюю историю совместного существования велошоссейных супермногодневок ("Тур де Франс", "Джиро д'Италия", "Вуэльта Испания") две из них совпали по времени. Это не абсурд, а в коронавирусный период - неизбежный способ все же провести важные соревнования. Вот почему параллельно самому разгару борьбы на "Джиро" стартовала "Вуэльта".

Итальянская многодневка традиционно проводится весной. "Джиро"-2020 должна была ехать 9-31 мая. Но почти все весенние старты сдвинулись на конец лета и осень. Начиная с августа гонки разного формата (однодневки, недельные и более туры) проводятся в режиме чрезвычайной плотности. Многочисленным фанатам велоспорта разорвали привычные шаблоны. Так называемые "весенняя классика" калибра "Тура Фландрии" или "Милан - Сан-Ремо" - осенью, а "Джиро" идет параллельно осенней "Вуэльте".

Британец Харт выиграл 15-й этап "Джиро д'Италия"

В элите пелотона ныне мало россиян. Великие гонщики карьеры давно завершили, талантливая молодежь увязла в допинговых наказаниях. На контрактах в командах "Мирового тура" лишь несколько наших ребят. Ильнур Закарин (польская CCC) вчера на 17-м этапе "Джиро" показал свой лучший на многодневке-2020 результат - четвертое место. В общем зачете он занимает высокую 18-ю строчку (стартовало 176 участников, осталось 136). Александр Власов из казахстанской "Астаны" имеет хорошие шансы отличиться на "Вуэльте", где вчера прошел второй этап из 18.

А на "Джиро" уже долго лидирует в генеральной классификации 22-летний португалец Жоан Алмейда из бельгийской команды Deceuninck - Quick Step.

Спорт Виды спорта Велоспорт

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно