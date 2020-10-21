Многодневная гонка "Джиро д'Италия" пересеклась с "Вуэльтой"

Впервые за многолетнюю историю совместного существования велошоссейных супермногодневок ("Тур де Франс", "Джиро д'Италия", "Вуэльта Испания") две из них совпали по времени. Это не абсурд, а в коронавирусный период - неизбежный способ все же провести важные соревнования. Вот почему параллельно самому разгару борьбы на "Джиро" стартовала "Вуэльта".

Итальянская многодневка традиционно проводится весной. "Джиро"-2020 должна была ехать 9-31 мая. Но почти все весенние старты сдвинулись на конец лета и осень. Начиная с августа гонки разного формата (однодневки, недельные и более туры) проводятся в режиме чрезвычайной плотности. Многочисленным фанатам велоспорта разорвали привычные шаблоны. Так называемые "весенняя классика" калибра "Тура Фландрии" или "Милан - Сан-Ремо" - осенью, а "Джиро" идет параллельно осенней "Вуэльте".

В элите пелотона ныне мало россиян. Великие гонщики карьеры давно завершили, талантливая молодежь увязла в допинговых наказаниях. На контрактах в командах "Мирового тура" лишь несколько наших ребят. Ильнур Закарин (польская CCC) вчера на 17-м этапе "Джиро" показал свой лучший на многодневке-2020 результат - четвертое место. В общем зачете он занимает высокую 18-ю строчку (стартовало 176 участников, осталось 136). Александр Власов из казахстанской "Астаны" имеет хорошие шансы отличиться на "Вуэльте", где вчера прошел второй этап из 18.

А на "Джиро" уже долго лидирует в генеральной классификации 22-летний португалец Жоан Алмейда из бельгийской команды Deceuninck - Quick Step.