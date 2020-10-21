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Текст:   Марина Трубилина 
17:54 21.10.2020

Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Меры, предпринимаемые правительством, Центробанком и ДОМ.РФ, могут содействовать снижению ставки по ипотеке еще на 1-1,5%, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Фото: iStock
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Сейчас рыночные ставки ипотеки находятся на уровне 8-8,1%, на вторичном рынке - около 8,4%, сказал Мутко в интервью телеканалу "НТВ". Если сохранится нынешняя денежно-кредитная политика, то вместе с мерами, которые предпринимаются сейчас властями, это ставки могут в перспективе снизиться еще на 1-1,5%. Среди этих мер - цифровизация и стандартизация ипотеки, электронные закладные, выпуск облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ выпускает ипотечные облигации на 600 млрд рублей, добавил Мутко. Тем самым освобождаются ресурсы банков, снижаются риски по кредитам, что способствует снижению ставок.

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