МВД рассказало о криминогенной обстановке в России

На улицах российских городов стало спокойней и безопаснее. А вот с кибербезопасностью дело обстоит несколько хуже.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила последние статистические данные о состоянии преступности в стране за 9 месяцев. По ее словам, продолжает снижаться число преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом, количество таких преступлений сократилось на 6%, в том числе на 4,6% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Так, уменьшилось число разбоев - на 19,2%, грабежей - на 14%, краж - на 2,7%, в том числе квартирных - на 21,3%.

Помимо этого, на 7,4% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Что особенно радует, на 1,9% меньше уголовно наказуемых деяний совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 13,6% - в состоянии наркотического опьянения.

Гастарбайтеры тоже стали законопослушнее. На 2,1% сократилось число преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и на 4,9% - в отношении них.

Хорошо показала себя профилактическая работа органов внутренних дел с применением аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". С января по сентябрь в общественных местах зарегистрировано на 10,2% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года.

Остается стабильной оперативная обстановка на объектах транспорта, где количество незаконных действий сократилось на 10,1%, в том числе на 8,3% - тяжких и особо тяжких.

В январе-сентябре зафиксировано снижение на 8,9% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 16,7% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% - вреда средней тяжести, на 7,2% - легкого вреда здоровью.

Но все же общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Подвела, увы, электроника - выросло количество криминала с применением IT-технологий. Таких "умных" преступлений стало больше на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием интернета - на 93,2%, при помощи средств мобильной связи - на 97,7%.

Ирина Волк заверила, что МВД России принимает меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в целях эффективного противодействия преступности и контроля за оперативной обстановкой.