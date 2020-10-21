МВД России выступило против объединения с другими структурами

Предложение Минфина объединить несколько ведомств с МВД России вызвало отрицательную реакцию в министерстве.

Напомним, что в целях оптимизации расходов Минфин, в частности, рекомендует соединить в один орган МВД, ФСИН, службу судебных приставов и фельдъегерскую службу, при этом передав часть функций полиции гражданским ведомствам. Также предложено сократить численность работников органов внутренних дел на 10%, в том числе за счет перевода сотрудников подразделений, не участвующих в правоохранительной деятельности (медицинских, учебных, кадровых, финансовых и т. п.) в разряд гражданских служащих.

Кроме того, предлагается передать некоторые функции полиции - координацию программы переселения соотечественников из-за рубежа, регулирование трудовой миграции, а также контрольно-разрешительное регулирование в сфере легального оборота запрещенных веществ - соответственно в Минтруд и Минздрав.

Серьезные изменения Минфин предложил и в "социальной" составляющей деятельности правоохранительных органов. Речь идет, с учетом повышения пенсионного возраста "на гражданке", об увеличении минимального срока выслуги с 20 до 25 лет (без учета учебы), отмене обязательной индексации "военной" пенсии ежегодно не менее чем на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличении срока ношения вещевого имущества и обеспечении его замены денежной компенсацией.

Эксперты предполагают, что предложенные меры вызовут массовые увольнения сотрудников, которых уже и так - дефицит. Речь, конечно, идет о наиболее опытных специалистах, которые без труда найдут себе применение в других структурах. И, естественно, эти предложения резко уменьшат престиж службы и сократят приток молодого пополнения.