Национальные меньшинства в Синьцзяне обеспечены занятостью

Документ показывает, что в Синьцзяне придают большое значение занятости национальных меньшинств и уважают их желания. Синьцзян совместно с другими провинциями, правительственными ведомствами разных уровней и заинтересованными предприятиями, отмечается в документе, оказывают активную помощь малым народностям в занятости, полностью обеспечивая их права на труд и развитие. Нацменьшинства в Синьцзяне добровольно трудятся, самостоятельно выбирают профессию и свободно создают собственное дело. Не существует так называемого "масштабного вынужденного труда".

Высказывания некоторых западных мозговых центров являются неправильными, их основания тоже остаются ненаучными. В докладе говорится, что при поддержке правительства многие представители нацменьшинств нашли необходимую работу.