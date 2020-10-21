Новости

Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 23:01
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 22:10
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 22:00
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21:50
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21:44
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21:35
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21:14
Участник тестов оксфордской вакцины умер в Бразилии 21:10
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 20:39
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 20:34
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 20:32
Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака" 20:17
Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой 20:15
В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 20:04
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 19:51
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:31
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 19:22
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 19:11
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 19:00
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 18:50
Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 21:52
Рубрика: Спорт

Все шайбы засчитали

Михеев продлил контракт с "Торонто"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Российский нападающий Илья Михеев продлил контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". Как в "Твиттере" сообщил его агент Дэн Мильштейн, новое соглашение рассчитано на два года.

Из другого источника - от журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана - стало известно, что годовая зарплата Михеева составит 1,645 миллиона долларов. Эту сумму утвердили в ходе арбитражного разбирательства. Изначально "Торонто" предложил Михееву 1 млн за сезон, тогда как форвард просил 2,7 млн.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Чем запомнился первый раунд драфта НХЛ

После того как денежный вопрос был улажен, пресс-служба клуба тепло и с юмором поприветствовала Михеева: "Суп снова в меню". Напомним, что прозвище Супмен россиянин получил, пожаловавшись в одном из своих первых интервью на отсутствие в Торонто супа.

В сезоне-2019/20 Михеев провел за "Торонто" 39 матчей в регулярке и набрал 23 очка (8 шайб плюс15 передач).

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно