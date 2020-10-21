Российский нападающий Илья Михеев продлил контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". Как в "Твиттере" сообщил его агент Дэн Мильштейн, новое соглашение рассчитано на два года.

Из другого источника - от журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана - стало известно, что годовая зарплата Михеева составит 1,645 миллиона долларов. Эту сумму утвердили в ходе арбитражного разбирательства. Изначально "Торонто" предложил Михееву 1 млн за сезон, тогда как форвард просил 2,7 млн.

После того как денежный вопрос был улажен, пресс-служба клуба тепло и с юмором поприветствовала Михеева: "Суп снова в меню". Напомним, что прозвище Супмен россиянин получил, пожаловавшись в одном из своих первых интервью на отсутствие в Торонто супа.

В сезоне-2019/20 Михеев провел за "Торонто" 39 матчей в регулярке и набрал 23 очка (8 шайб плюс15 передач).