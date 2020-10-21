НАТО поддерживает продление Договора об СНВ

НАТО ожидает, что Россия и США продлят договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2021 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я надеюсь, что они найдут способ сделать это. Контроль над вооружениями - это способ избежать новой гонки вооружений, и это особенно важно, когда речь идет о ядерном оружии. Поэтому я приветствую тот факт, что этот вопрос сейчас обсуждается Россией и США, - цитирует ТАСС генсека НАТО.

По словам Столтенберга, он неоднократно поднимал эту тему в своих контактах с российским и американским руководством.

Между тем Россия в случае продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на год готова вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, Договор о СНВ, подписанный Россией и США 8 апреля 2010 года, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая сторона должна соблюсти свои лимиты сокращения стратегических вооружений в течение семи лет после его вступления в силу.

А в перспективе общее количество развернутых МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) и тяжелых бомбардировщиков и размещенных на них 1550 боеголовок, а также 800 развернутых и не развернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, развернутых и не развернутых тяжелых бомбардировщиков.

Договор останется в силе на 10 лет (до 2021 года), если до этого времени он не будет заменен новым соглашением. Документ также может быть продлен не более, чем на пять лет ( до 2026 года), если обе стороны согласятся.