Новости

Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19 22:53
Утвержден календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию-2021/22 22:42
БК "Зенит" пропустит третий матч в Евролиге из-за вспышки COVID-19 22:27
"Ювентус" без Роналду обыграл киевское "Динамо" на старте Лиги чемпионов 22:20
Федор Бондарчук назвал место и время прощания с Ириной Скобцевой 20:46
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек 20:39
СК возбудил дело после гибели ребенка при взрыве в Лобне 20:26
"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу 19:59
Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2% 19:59
Уровень безработицы в России сократился на 0,1% 19:57
"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:40
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 19:27
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 19:23
Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой 19:14
В Челябинской области продлят осенние каникулы 19:08
При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза 19:03
В Подмосковье ребенок подорвался на снаряде 19:02
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны 18:52
Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3 18:50
Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах 18:43
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 18:35
Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах 18:28
ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера 18:25
В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 22:03
Рубрика: Общество

Диагноз всем миром

Нейросеть помогает ускорить обнаружение рака и избежать ошибок в его лечении
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Спецвыпуск № 237(8291)
Чтобы успешно лечить рак, необходимо поставить диагноз как можно раньше - это аксиома. Но тут две основных проблемы: позднее обращение к врачам (рак долго не дает о себе знать) и ошибочная диагностика. Число неверных заключений в онкоморфологии может достигать от 5 до 50 процентов. Неправильный диагноз по совокупности факторов могут поставить и неопытный ординатор, и доктор наук. Почему так происходит, "РГ" рассказал Алексей Ремез, генеральный директор компании "Юним" - первой и единственной в стране диагностической цифровой лаборатории, резидента Фонда "Сколково".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Ошибаются все люди, но именно в медицине цена ошибки особенно высока. Фатальный просчет может быть допущен на любом этапе диагностического цикла, самые грубые из ошибок - найти онкозаболевание там, где его нет, и пропустить там, где есть. В первом случае человек испытает неимоверный стресс и потратит много сил и денег на перепроверку диагноза, а в худшем варианте - перенесет ненужную химио- или лучевую терапию, угнетающую иммунную систему и поражающую различные органы. Во втором - время будет упущено, потому что для онкобольных счет нередко идет даже не на недели и дни - часы. Чтобы этого избежать, врач должен отправлять на скрининговые тесты пациентов, входящих в группу риска, - женщин старше 40 лет на маммографию для профилактики рака молочной железы, всех пациентов старше 50 лет - на анализ кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки. Это предусмотрено диспансеризацией. Но так происходит далеко не всегда.

Фото: iStock
Онколог назвал простой способ предотвратить рак

Но даже если больной пришел к врачу и тот, заподозрив онкозаболевание, направляет пациента на исследование, не факт, что диагноз будет установлен быстро и точно. Еще до его выполнения важно правильно взять и обработать биопсийный материал.

Из-за неверной гистологии, например, часто ставятся неправильные диагнозы при лимфомах: опухоль путают с инфекционным воспалением лимфоузлов. При саркомах кости забор материала должны выполнять рентгенолог, морфолог, хирург, что порой нереализуемо - из-за отсутствия нужного специалиста.

Наиболее распространены аналитические ошибки, причина тому - нехватка опыта у специалиста, редкий диагноз, недоступность молекулярно-диагностических технологий.

Онкологических заболеваний очень много: классификация ВОЗ изложена более чем в 10 томах, и это не предел. Каждый вид рака имеет свои особенности. И ни один врач не может держать столько информации в голове. Допускаются ошибки, в том числе из-за того, что у каждого вида рака есть типичная локализация, и патоморфологи привыкают мыслить стандартно. Для почек, например, характерен светлоклеточный рак, для кишечника - аденокарцинома. Но в поджелудочной железе наряду с аденокарциномой (смертность от нее достигает 80-90 процентов) встречаются и нейроэндокринные опухоли с куда более оптимистичным прогнозом. Поэтому точный диагноз - залог успешного лечения.

Диагностика в онкологии бурно развивается. Сегодня патоморфологи могут ориентироваться не только на гистологию. Если ее результатов недостаточно, применяется иммуногистохимия, молекулярная диагностика. И эксперт уже может определить не только вид опухоли, но и стадию заболевания, провести исследование прогностических и предиктивных факторов. Минимизировать количество ошибок позволяет дополнительное исследование - выявление экспрессии, мутаций, транслокаций генов.

Эксперт уже может определить не только вид опухоли, но и стадию заболевания

Но самое главное - это узнать второе мнение. На помощь врачам и пациентам приходят медицинские платформы. В нашей лаборатории, например, внедрено решение Digital Pathology. В программу загружаются оцифрованные гистологические препараты - и в таком виде их могут дистанционно проанализировать лучшие специалисты и в России, и из самых авторитетных мировых клиник.

Благодаря использованию нейросети скорость выявления патологий вырастает в разы, и при этом не допускаются ошибки. Например, программа сама может "посчитать" скорость роста опухоли и ее агрессивность. Врачу уже не нужно считать долю экспрессирующих (злокачественных) клеток самому. Он выбирает необходимый ракурс и отправляет изображение на сервер и всего за несколько секунд получает точный результат. Нейросеть может указать и на подозрительные зоны, которые обычный человеческий глаз может и пропустить.

Фото: iStock
Онкологи рассказали, что вызывает опасное воспаление кишечника

Бывает, что патологоанатом или врач-клиницист неправильно интерпретируют результаты морфологических исследований - это постаналитические ошибки. Программа предлагает врачу оптимальный вариант действий и помогает выбрать необходимую панель антител. Cистема поиска по изображениям, имеющимся в базе данных, подбирает похожие случаи. В нашей лаборатории собрано уже более 300 тысяч снимков, возможности платформы позволяют проводить диагностику четырем тысячам пациентов в месяц. А результаты доступны врачу в любом уголке страны. Платформа интегрируется с информационными системами клиник, и врач видит данные о больном в облаке. С нами работают региональные и федеральные онкоцентры. А также клиники стран СНГ и Ближнего Востока. В целом сократить влияние человеческого фактора и ошибок в онкодиагностике можно, лишь наладив коммуникацию между врачами во всем мире.

Общество Здоровье Digital Технологии Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах