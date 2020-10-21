Чтобы успешно лечить рак, необходимо поставить диагноз как можно раньше - это аксиома. Но тут две основных проблемы: позднее обращение к врачам (рак долго не дает о себе знать) и ошибочная диагностика. Число неверных заключений в онкоморфологии может достигать от 5 до 50 процентов. Неправильный диагноз по совокупности факторов могут поставить и неопытный ординатор, и доктор наук. Почему так происходит, "РГ" рассказал Алексей Ремез, генеральный директор компании "Юним" - первой и единственной в стране диагностической цифровой лаборатории, резидента Фонда "Сколково".

- Ошибаются все люди, но именно в медицине цена ошибки особенно высока. Фатальный просчет может быть допущен на любом этапе диагностического цикла, самые грубые из ошибок - найти онкозаболевание там, где его нет, и пропустить там, где есть. В первом случае человек испытает неимоверный стресс и потратит много сил и денег на перепроверку диагноза, а в худшем варианте - перенесет ненужную химио- или лучевую терапию, угнетающую иммунную систему и поражающую различные органы. Во втором - время будет упущено, потому что для онкобольных счет нередко идет даже не на недели и дни - часы. Чтобы этого избежать, врач должен отправлять на скрининговые тесты пациентов, входящих в группу риска, - женщин старше 40 лет на маммографию для профилактики рака молочной железы, всех пациентов старше 50 лет - на анализ кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки. Это предусмотрено диспансеризацией. Но так происходит далеко не всегда.

Но даже если больной пришел к врачу и тот, заподозрив онкозаболевание, направляет пациента на исследование, не факт, что диагноз будет установлен быстро и точно. Еще до его выполнения важно правильно взять и обработать биопсийный материал.

Из-за неверной гистологии, например, часто ставятся неправильные диагнозы при лимфомах: опухоль путают с инфекционным воспалением лимфоузлов. При саркомах кости забор материала должны выполнять рентгенолог, морфолог, хирург, что порой нереализуемо - из-за отсутствия нужного специалиста.

Наиболее распространены аналитические ошибки, причина тому - нехватка опыта у специалиста, редкий диагноз, недоступность молекулярно-диагностических технологий.

Онкологических заболеваний очень много: классификация ВОЗ изложена более чем в 10 томах, и это не предел. Каждый вид рака имеет свои особенности. И ни один врач не может держать столько информации в голове. Допускаются ошибки, в том числе из-за того, что у каждого вида рака есть типичная локализация, и патоморфологи привыкают мыслить стандартно. Для почек, например, характерен светлоклеточный рак, для кишечника - аденокарцинома. Но в поджелудочной железе наряду с аденокарциномой (смертность от нее достигает 80-90 процентов) встречаются и нейроэндокринные опухоли с куда более оптимистичным прогнозом. Поэтому точный диагноз - залог успешного лечения.

Диагностика в онкологии бурно развивается. Сегодня патоморфологи могут ориентироваться не только на гистологию. Если ее результатов недостаточно, применяется иммуногистохимия, молекулярная диагностика. И эксперт уже может определить не только вид опухоли, но и стадию заболевания, провести исследование прогностических и предиктивных факторов. Минимизировать количество ошибок позволяет дополнительное исследование - выявление экспрессии, мутаций, транслокаций генов.

Эксперт уже может определить не только вид опухоли, но и стадию заболевания

Но самое главное - это узнать второе мнение. На помощь врачам и пациентам приходят медицинские платформы. В нашей лаборатории, например, внедрено решение Digital Pathology. В программу загружаются оцифрованные гистологические препараты - и в таком виде их могут дистанционно проанализировать лучшие специалисты и в России, и из самых авторитетных мировых клиник.

Благодаря использованию нейросети скорость выявления патологий вырастает в разы, и при этом не допускаются ошибки. Например, программа сама может "посчитать" скорость роста опухоли и ее агрессивность. Врачу уже не нужно считать долю экспрессирующих (злокачественных) клеток самому. Он выбирает необходимый ракурс и отправляет изображение на сервер и всего за несколько секунд получает точный результат. Нейросеть может указать и на подозрительные зоны, которые обычный человеческий глаз может и пропустить.

Бывает, что патологоанатом или врач-клиницист неправильно интерпретируют результаты морфологических исследований - это постаналитические ошибки. Программа предлагает врачу оптимальный вариант действий и помогает выбрать необходимую панель антител. Cистема поиска по изображениям, имеющимся в базе данных, подбирает похожие случаи. В нашей лаборатории собрано уже более 300 тысяч снимков, возможности платформы позволяют проводить диагностику четырем тысячам пациентов в месяц. А результаты доступны врачу в любом уголке страны. Платформа интегрируется с информационными системами клиник, и врач видит данные о больном в облаке. С нами работают региональные и федеральные онкоцентры. А также клиники стран СНГ и Ближнего Востока. В целом сократить влияние человеческого фактора и ошибок в онкодиагностике можно, лишь наладив коммуникацию между врачами во всем мире.