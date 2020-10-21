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21.10.2020 13:25
Рубрика: Общество

Неправильное ношение перчаток увеличивает риск инфицирования COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ношение перчаток - малоэффективная мера борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно. Более того, неправильное использование перчаток даже увеличивает риск заражения, - заявил сегодня главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", - цитирует Владимира Чуланова "Интерфакс".

Эксперт пояснил, в чем состоит главная ошибка при ношении перчаток. "Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально. Но далеко не все же так поступают", - сказал Чуланов. Он уточнил, что, например, многие носят матерчатые перчатки и пользуются ими как многоразовыми, постоянно их снимая и надевая, не стирая и не обеззараживая. "Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски", - уточнил эксперт.

О бессмысленности ношения перчаток ранее заявлял и Виталий Зверев, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова. "Эксперименты, говорящие о том, что что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. Есть вирусы типа, например, вируса полиомиелита, которые могут находиться во внешней среде очень долго. Но к коронавирусу это не относится", - пояснял эксперт в одном из интервью. Поэтому, по мнению Зверева, защищать руки перчатками неактуально. А если говорить, например, о резиновых "недышащих" перчатках, то их ношение к тому же просто портит кожу.

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