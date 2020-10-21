Продюсер, режиссер, актер, педагог, президент Московского Международного кинофестиваля, председатель Союза Кинематографистов Никита Михалков отмечает юбилей - 21 октября ему исполняется 75 лет. Газетной полосы не хватит, чтобы отметить все заслуги Никиты Сергеевича, а также - пояснить, почему он является столь спорной и противоречивой фигурой. Ну кто, как не Михалков, например, мог издать отдельную книгу, посвященную.... критике его эпохального фильма "Утомленные солнцем". На открытии Московского кинофестиваля в этом году Народная артистка РФ Светлана Крючкова со сцены поблагодарила Михалкова за то, что он оказывает помощь кинематографистам в тяжелую минуту, и, в частности, помог ей лично. И таких свидетельств - множество. Те, кто хвалят Михалкова, и те, кто ругают его, в любом случае сойдутся в одном - Никита Сергеевич - яркая, самобытная личность, крупная фигура не только в российском, но и мировом кинематографе, один из самых влиятельных людей в нашей стране. Поздравим его с юбилеем и поблагодарим за то, что нашел время перед празднованием ответить на вопросы обозревателя "РГ".

Никита Сергеевич, примите поздравления с юбилеем, и наш первый вопрос - какие для себя самого к этой дате вы подводите итоги?

Никита Михалков: Я думаю, что для меня лично главный итог заключается в том, что ни перестройка, ни новые веяния, ни мода, ни изменения трендов, к моему величайшему счастью, на меня не повлияли никак. Это не значит, что я ничего не вижу и, закрыв глаза, следую прежней дорогой. Это значит, что я вижу и понимаю, что происходит вокруг, но в своих решениях и движениях я опираюсь на ту корневую силу, в которой был воспитан. Ты можешь, как дерево, раскачивать ветками: осенью с тебя улетают листья, весной возникают новые побеги, но корни настолько глубоко проникают в родную почву, что тебе ни зима, ни лето, ни ветер, ни дождь, ни снег не могут помешать жить и давать новые побеги. В глубинных принципиальных вещах Господь помог мне не колебаться "вместе с линией партии".

Поделитесь секретами и советами - как хорошо выглядеть и поддерживать себя в творческой форме?

Никита Михалков: Наверное, я скажу банальную вещь, но это правда. Я всю жизнь занимался спортом и, перенеся 6 операций на бедре и 2 на позвоночнике в прошлом году, больше всего боялся, что буду лишен этой возможности. На какое-то время это действительно было так. Но в то же время я понимал, что если не сумеешь пересилить себя, заставить каждый день сначала понемногу, а потом все больше и больше, прибавляя нагрузки, вынимать себя из этого тяжкого состояния апатии и боли, ты можешь привыкнуть к тому, чтобы быть больным. Я не могу оценивать, насколько хорошо я, как вы говорите, выгляжу, но знаю точно, что к величайшему моему счастью могу делать вещи не всегда доступные кому бы то ни было в моем возрасте. Для примера - кто знает, что такое держать планку - я держу ее 5 минут. Говоря это, представлю себе мягкие иронические улыбки читателей и вспоминаю анекдот, как древний старик пришел к доктору и пожаловался ему, что его сосед, который всего на один год его младше, говорит, что он бывает за ночь с женщиной 15 раз, на что доктор ему ответил: "Ну так вы тоже говорите!" Но я не боюсь этого недоверия, потому что у меня есть видеосвидетельство тому.

А что касается творческой формы, то тут есть только один критерий - хочется тебе проводить мастер-классы, репетировать с актерами, играть вместе с ними, показывать, объяснять, ссориться, любоваться ими - тогда все в порядке.

Вы решились в этом тяжелом для всех году провести Московский кинофестиваль и не в онлайн-режиме. Как считаете - правильным ли было такое решение и почему? По итогам всем ли довольны?

Никита Михалков: Это решение было единственно правильным. Если бы мы второй раз не провели бы фестиваля, то Международная организация фестивалей FIAPF могла бы лишить нас лицензии Фестиваля класса А. Конечно, мы бы боролись за наши права, объясняя ужасной эпидемией, но не уверен, что при нынешнем отношении к нам "цивилизованного" сообщества нас бы послушали. Я очень благодарен московскому правительству за то, что они нам поверили, что мы сумеем выдержать все нормы и рекомендации, которые нам дал Роспотребнадзор. И к нашему огромному удовольствию и радости мы сумели, выполнив все условия, нам поставленные, провести 42-й Московский международный кинофестиваль.

Да, конечно, нам пришлось отказаться от возможности заполнить кинозалы на 100 и больше процентов, как это было раньше. Да, были отменены все вечеринки и банкеты, но что, на мой взгляд, замечательно - это никак не повлияло на интерес к фестивалю и на его профессиональное качество. Сам я в это время по определенным причинам находился на карантине и не мог присутствовать лично на открытии и закрытии, но это тем более подтвердило, что нашей командой создан механизм, который уже не требует прямого ручного управления. И в этом, конечно, огромная заслуга генерального директора моей студии Леонида Верещагина с его командой. Понимаете, иногда, для того, чтобы увидеть истинное качество, нужно очистить предмет от всего наносного, показного и раскрашивающего. И тогда можно понять, насколько ценно, самостоятельно и сущностно то, что мы рассматриваем. 42-й Московский кино фестиваль в этих тяжелых условиях показал, как говорят на флоте, остойчивость судна. И эту проверку мы все вместе прошли очень достойно.

А еще я очень рад, что главный приз Московского фестиваля получила прекрасная, но очень непростая картина Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Это очень честный фильм об ужасных днях блокады Ленинграда.

А что вы в целом думаете о состоянии сегодняшнего кинематографа? В России. В мире. Вам повезло работать с великими мастерами кино. Сравниваете ли их с сегодняшним поколением кинематографистов?

Никита Михалков: Я не вижу смысла в таких сравнениях. А что касается кино вообще, то мы переживаем хронику убывающего плодородия. Очень резко сузился масштаб мышления творцов. В любом случае настоящее художественное произведение - это поиск смыслов. Сегодня этого почти нет. Причем я никого в этом не виню, это во многом признак времени. Но согласитесь, когда тебе приходится ехать в поезде с человеком, с которым тебе не о чем разговаривать, это печально.

Последние фильмы вашей студии - "ТРИТЭ Никиты Михалкова", такие как "Движение вверх", "Легенда номер 17" и другие - соединение опыта старшего поколения и того нового, что могут принести молодые. Все видят, что такой метод работы себя оправдывает, но как вы пришли к такому решению и сумели дать пример и другим студиям и кинематографистам России?

Никита Михалков: Мы никогда не работали для того, чтобы давать кому-то пример. Если что-то сделанное стало для кого-то примером, то можно только этому радоваться. Но по большому счету, положа руку на сердце, лучшие наши картины, которые к тому же были еще очень успешными в прокате - это просто хорошее советское кино, в котором всегда были смыслы, сострадание героям, увлекательная форма и очень качественная работа актеров. И опять здесь не могу не отметить высочайшего профессионализма Леонида Верещагина, который сочетает в себе несочетаемые для современного продюсера качества - это экономическая целесообразность и уважение к сугубо творческому процессу. За эти годы в нашей студии воспитался коллектив, который на сегодняшний день - и я в этом совершенно уверен - может поднять любой сложности и масштаба кинопроизведение.

Мэтр исключительно высокопрофессионален и в кресле режиссера, и в кадре: фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Жестокий романс", "12" и другие - тому весомейшие доказательства. Фото: kinopoisk.ru

Традиционный вопрос - о будущем: касается, как фильмов студии, так и ваших личных творческих планов.

Никита Михалков: Если говорить про студию, то у нас готовится несколько, на мой взгляд, очень серьезных проектов - это уже готовая картина "Серебряные коньки", которая должна выйти, надеюсь, к Новому году. Это фильм "Огонь" о героических пожарных. На экранах кинотеатров сейчас идет "Стрельцов". В работе находится фильм "Чемпион мира" про знаменитый шахматный матч Карпова и Корчного за звание Чемпиона мира по шахматам в 1978 году в Багио. И еще довольно много проектов, находящихся в стадии разработки, каждый из которых вполне может по уровню и качеству представлять нашу студию. Моя картина "Шоколадный револьвер" ожидает своего времени, потому что там много заграничных съемок, а в период пандемии это просто нереально.

Конечно же, мы с моей командой будем продолжать работать над новыми выпусками моей программы "Бесогон", которую сейчас можно посмотреть на нашем канале в YouTube. И, кстати, что нас очень радует - число подписчиков нашего канала стабильно растет.

А кроме того, моя Академия набрала новый курс. Из 460 человек взяли шесть студентов - на режиссерский факультет, пять - на продюсерский и тринадцать - на актерский курс.

Мы задержались с выпуском спектакля "Метаморфозы VI" из-за той же пандемии. В ближайших планах - выпуск спектакля по пьесе, которую мы написали с братьями Пресняковыми. "12" - это сценическая интерпретация моего одноименного фильма, где я хотел бы на сцене сыграть ту роль, которую исполнил в кино. Я пригласил также принять участие в этой работе Николая Бурляева, Александра Адабашьяна, остальные роли, надеюсь, будут играть мои ребята из Академии. Художником этого спектакля у нас будет неповторимый Юрий Купер. Хотелось бы, чтобы, если Бог даст, в декабре мы его сыграли в зале "Зарядье", и это был бы мой подарок моим друзьям и зрителям в год юбилея.