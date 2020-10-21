Никита Сергеевич, примите поздравления с юбилеем, и наш первый вопрос - какие для себя самого к этой дате вы подводите итоги?
Никита Михалков: Я думаю, что для меня лично главный итог заключается в том, что ни перестройка, ни новые веяния, ни мода, ни изменения трендов, к моему величайшему счастью, на меня не повлияли никак. Это не значит, что я ничего не вижу и, закрыв глаза, следую прежней дорогой. Это значит, что я вижу и понимаю, что происходит вокруг, но в своих решениях и движениях я опираюсь на ту корневую силу, в которой был воспитан. Ты можешь, как дерево, раскачивать ветками: осенью с тебя улетают листья, весной возникают новые побеги, но корни настолько глубоко проникают в родную почву, что тебе ни зима, ни лето, ни ветер, ни дождь, ни снег не могут помешать жить и давать новые побеги. В глубинных принципиальных вещах Господь помог мне не колебаться "вместе с линией партии".
Поделитесь секретами и советами - как хорошо выглядеть и поддерживать себя в творческой форме?
Никита Михалков: Наверное, я скажу банальную вещь, но это правда. Я всю жизнь занимался спортом и, перенеся 6 операций на бедре и 2 на позвоночнике в прошлом году, больше всего боялся, что буду лишен этой возможности. На какое-то время это действительно было так. Но в то же время я понимал, что если не сумеешь пересилить себя, заставить каждый день сначала понемногу, а потом все больше и больше, прибавляя нагрузки, вынимать себя из этого тяжкого состояния апатии и боли, ты можешь привыкнуть к тому, чтобы быть больным. Я не могу оценивать, насколько хорошо я, как вы говорите, выгляжу, но знаю точно, что к величайшему моему счастью могу делать вещи не всегда доступные кому бы то ни было в моем возрасте. Для примера - кто знает, что такое держать планку - я держу ее 5 минут. Говоря это, представлю себе мягкие иронические улыбки читателей и вспоминаю анекдот, как древний старик пришел к доктору и пожаловался ему, что его сосед, который всего на один год его младше, говорит, что он бывает за ночь с женщиной 15 раз, на что доктор ему ответил: "Ну так вы тоже говорите!" Но я не боюсь этого недоверия, потому что у меня есть видеосвидетельство тому.
А что касается творческой формы, то тут есть только один критерий - хочется тебе проводить мастер-классы, репетировать с актерами, играть вместе с ними, показывать, объяснять, ссориться, любоваться ими - тогда все в порядке.
Вы решились в этом тяжелом для всех году провести Московский кинофестиваль и не в онлайн-режиме. Как считаете - правильным ли было такое решение и почему? По итогам всем ли довольны?
Никита Михалков: Это решение было единственно правильным. Если бы мы второй раз не провели бы фестиваля, то Международная организация фестивалей FIAPF могла бы лишить нас лицензии Фестиваля класса А. Конечно, мы бы боролись за наши права, объясняя ужасной эпидемией, но не уверен, что при нынешнем отношении к нам "цивилизованного" сообщества нас бы послушали. Я очень благодарен московскому правительству за то, что они нам поверили, что мы сумеем выдержать все нормы и рекомендации, которые нам дал Роспотребнадзор. И к нашему огромному удовольствию и радости мы сумели, выполнив все условия, нам поставленные, провести 42-й Московский международный кинофестиваль.
Да, конечно, нам пришлось отказаться от возможности заполнить кинозалы на 100 и больше процентов, как это было раньше. Да, были отменены все вечеринки и банкеты, но что, на мой взгляд, замечательно - это никак не повлияло на интерес к фестивалю и на его профессиональное качество. Сам я в это время по определенным причинам находился на карантине и не мог присутствовать лично на открытии и закрытии, но это тем более подтвердило, что нашей командой создан механизм, который уже не требует прямого ручного управления. И в этом, конечно, огромная заслуга генерального директора моей студии Леонида Верещагина с его командой. Понимаете, иногда, для того, чтобы увидеть истинное качество, нужно очистить предмет от всего наносного, показного и раскрашивающего. И тогда можно понять, насколько ценно, самостоятельно и сущностно то, что мы рассматриваем. 42-й Московский кино фестиваль в этих тяжелых условиях показал, как говорят на флоте, остойчивость судна. И эту проверку мы все вместе прошли очень достойно.
А еще я очень рад, что главный приз Московского фестиваля получила прекрасная, но очень непростая картина Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Это очень честный фильм об ужасных днях блокады Ленинграда.
А что вы в целом думаете о состоянии сегодняшнего кинематографа? В России. В мире. Вам повезло работать с великими мастерами кино. Сравниваете ли их с сегодняшним поколением кинематографистов?
Никита Михалков: Я не вижу смысла в таких сравнениях. А что касается кино вообще, то мы переживаем хронику убывающего плодородия. Очень резко сузился масштаб мышления творцов. В любом случае настоящее художественное произведение - это поиск смыслов. Сегодня этого почти нет. Причем я никого в этом не виню, это во многом признак времени. Но согласитесь, когда тебе приходится ехать в поезде с человеком, с которым тебе не о чем разговаривать, это печально.
Последние фильмы вашей студии - "ТРИТЭ Никиты Михалкова", такие как "Движение вверх", "Легенда номер 17" и другие - соединение опыта старшего поколения и того нового, что могут принести молодые. Все видят, что такой метод работы себя оправдывает, но как вы пришли к такому решению и сумели дать пример и другим студиям и кинематографистам России?
Никита Михалков: Мы никогда не работали для того, чтобы давать кому-то пример. Если что-то сделанное стало для кого-то примером, то можно только этому радоваться. Но по большому счету, положа руку на сердце, лучшие наши картины, которые к тому же были еще очень успешными в прокате - это просто хорошее советское кино, в котором всегда были смыслы, сострадание героям, увлекательная форма и очень качественная работа актеров. И опять здесь не могу не отметить высочайшего профессионализма Леонида Верещагина, который сочетает в себе несочетаемые для современного продюсера качества - это экономическая целесообразность и уважение к сугубо творческому процессу. За эти годы в нашей студии воспитался коллектив, который на сегодняшний день - и я в этом совершенно уверен - может поднять любой сложности и масштаба кинопроизведение.
Традиционный вопрос - о будущем: касается, как фильмов студии, так и ваших личных творческих планов.
Никита Михалков: Если говорить про студию, то у нас готовится несколько, на мой взгляд, очень серьезных проектов - это уже готовая картина "Серебряные коньки", которая должна выйти, надеюсь, к Новому году. Это фильм "Огонь" о героических пожарных. На экранах кинотеатров сейчас идет "Стрельцов". В работе находится фильм "Чемпион мира" про знаменитый шахматный матч Карпова и Корчного за звание Чемпиона мира по шахматам в 1978 году в Багио. И еще довольно много проектов, находящихся в стадии разработки, каждый из которых вполне может по уровню и качеству представлять нашу студию. Моя картина "Шоколадный револьвер" ожидает своего времени, потому что там много заграничных съемок, а в период пандемии это просто нереально.
Конечно же, мы с моей командой будем продолжать работать над новыми выпусками моей программы "Бесогон", которую сейчас можно посмотреть на нашем канале в YouTube. И, кстати, что нас очень радует - число подписчиков нашего канала стабильно растет.
А кроме того, моя Академия набрала новый курс. Из 460 человек взяли шесть студентов - на режиссерский факультет, пять - на продюсерский и тринадцать - на актерский курс.
Мы задержались с выпуском спектакля "Метаморфозы VI" из-за той же пандемии. В ближайших планах - выпуск спектакля по пьесе, которую мы написали с братьями Пресняковыми. "12" - это сценическая интерпретация моего одноименного фильма, где я хотел бы на сцене сыграть ту роль, которую исполнил в кино. Я пригласил также принять участие в этой работе Николая Бурляева, Александра Адабашьяна, остальные роли, надеюсь, будут играть мои ребята из Академии. Художником этого спектакля у нас будет неповторимый Юрий Купер. Хотелось бы, чтобы, если Бог даст, в декабре мы его сыграли в зале "Зарядье", и это был бы мой подарок моим друзьям и зрителям в год юбилея.
Русский характер
"Его знают все, его фильмы смотрели и смотрят миллионы, к нему относятся часто диаметрально противоположно, но он всегда находится на острие жизни, продолжая творить и вызывая иногда яростные дискуссии в медийном пространстве", - так говорят о режиссере авторы нового документального фильма "Движение вверх", посвященного личности, жизни и творчеству мастера. Премьера ленты состоится 25 октября в 12.15 на Первом канале. Вот что в этом фильме говорят о Никите Михалкове его родные, близкие и коллеги. По случаю юбилея с разрешения авторов специально для читателей "РГ" с самыми добрыми пожеланиями мы публикуем несколько цитат.
Андрей Кончаловский, брат, режиссер:
"Я думаю, что он находится в поиске. Он всегда находился в поиске, всегда бежал за целью. Мог ошибаться. Ну, это такой темперамент, с одной стороны. Он - очень русский характер со всеми его недостатками и достоинствами. Есть фанатизм, желание бороться со злом, с мельницами. И вообще желание вступить в полемику и расправиться с врагами, теми, кого он считает такими. Ну, что делать? Такой темперамент, такой характер. Слава богу, что такие люди есть. Он что-то среднее между Робин Гудом и Тилем Уленшпигелем, он всегда может найти какие-то ходы, обаяние использовать... Его невозможно не любить. Можно очень ненавидеть, но не любить нельзя".
Леонид Верещагин, партнер, продюсер:
"Никита решил запустить фильм "Утомленные солнцем", и ничего, в общем, к этому не предполагало: ни денег, ни сценария, ничего. Дальше он уехал в Нижний Новгород. Через три недели нас всех вызвал туда и уже выдал готовый сценарий - "Утомленные солнцем". Говорит: "Все, запускаемся, снимаем кино". И в какой-то момент я ему позвонил: "Никита Сергеевич, а вы понимаете, что все, что мы сейчас делаем, напоминает мне разгоняющийся по взлетной полосе самолет. У нас нет тяги взлететь, а впереди уже бетонный забор аэродрома...". Он выслушал спокойно и сказал: "Старик, ну мы же вместе здесь все, поэтому давай, вперед, глаза боятся, а руки делают". Мне стало сразу легче и спокойней".
Сергей Шойгу, министр обороны РФ:
"Как-то давным-давно он мне сказал о том, что человек, мужчина, вообще познается в трех ипостасях: на охоте, в спорте и за столом. Мы с ним во всех этих ситуациях бывали часто. Увлеклись охотой однажды, а были на лошадях и попали в ночь. С одной стороны - прижим, с другой - прижим, нам надо идти по реке. А это октябрь, это - в горах, уже камни обледенели. И мы на конях заходим в реку и ночью идем. При этом мы не видим ни дна, ни русла и, что самое противное, - берега. Вся надежда на коня. Не знаю, я до сих пор это место обхожу, когда бываю в тех краях. Но когда мы вышли, я думаю, что многие слышали, как Никита Сергеевич поет, но чтобы петь с такой душой и с таким, как вам сказать, подъемом... Попали однажды с ним в глухую совсем тайгу, там староверческие аскеты. Семья живет, интересная очень. Мы сидели за столом, ели маленькие домашние пельмени. У них гостевой дом, а мы в одной избушке с ним жили. Я в какой-то момент встал, пошел, Никита задержался... Эта история имела большое продолжение. Когда спросили у хозяина Иннокентия Львовича: "Какая у тебя мечта в жизни? Что называется, увидеть, и можно помирать". Он говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". И Никиту это задело, зацепило. Все не давало это покоя. А у них ни паспортов, ни документов. А это надо в Израиль лететь, организовать. И вот тут, пожалуй, одна из очень характерных для него черт - он человек очень целеустремленный, очень настойчивый. И он идет к цели. Он съездили туда с ними. Он понимает, кто действительно искренен и нуждается в помощи и поддержке... Он же многих поддерживал и поддерживает".
Ольга Любимова, министр культуры РФ:
"Никита Сергеевич - очень неравнодушный человек, это все прекрасно знают. Например, он не мог пройти мимо, если видел исторически важное, но разрушающееся здание. Приезжал в какой-нибудь регион и, увидев такое, требовал его познакомить с людьми, от которых это зависит. И так очень много сделал для сохранения культурного наследия, церковного зодчества в России".
Татьяна Михалкова, жена:
"Четверо детей, одиннадцать внуков, двое правнуков и он в центре. Он - хозяин, он - властный, все ему подчиняется, вся жизнь происходит вокруг него. И до сих пор, мне кажется, дети боятся выступить против него. Он обладает каким-то гипнозом в жизни. Он очень эмоциональный, трогательный дома, нежным может быть, может быть злым - разным. Но это - Никита, он всегда в центре".
Никита Михалков:
- "Я никогда не был диссидентом, я не снял ни одной картины ни для ЦК КПСС, ни для Брежнева, ни для Черненко, ни для денег. Я снимал то, что считал необходимым снять потому, что меня в эту секунду волновало, и Господь помогал мне это делать. ...Свобода - не в том, что нет редактора или организации, которая должна проследить... Свобода - внутри! Вот когда ты свободен внутри, когда тебя не давит необходимость кому-то понравиться, то ты в гробу видел все слова "свобода" потому, что не зависишь от этого".