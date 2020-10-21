"Его знают все, его фильмы смотрели и смотрят миллионы, к нему относятся часто диаметрально противоположно, но он всегда находится на острие жизни, продолжая творить и вызывая иногда яростные дискуссии в медийном пространстве", - так говорят о режиссере авторы нового документального фильма "Движение вверх", посвященного личности, жизни и творчеству мастера. Премьера ленты состоится 25 октября в 12.15 на Первом канале. Вот что в этом фильме говорят о Никите Михалкове его родные, близкие и коллеги. По случаю юбилея с разрешения авторов специально для читателей "РГ" с самыми добрыми пожеланиями мы публикуем несколько цитат.
Андрей Кончаловский, брат, режиссер:
"Я думаю, что он находится в поиске. Он всегда находился в поиске, всегда бежал за целью. Мог ошибаться. Ну, это такой темперамент, с одной стороны. Он - очень русский характер со всеми его недостатками и достоинствами. Есть фанатизм, желание бороться со злом, с мельницами. И вообще желание вступить в полемику и расправиться с врагами, теми, кого он считает такими. Ну, что делать? Такой темперамент, такой характер. Слава богу, что такие люди есть. Он что-то среднее между Робин Гудом и Тилем Уленшпигелем, он всегда может найти какие-то ходы, обаяние использовать... Его невозможно не любить. Можно очень ненавидеть, но не любить нельзя".
Леонид Верещагин, партнер, продюсер:
"Никита решил запустить фильм "Утомленные солнцем", и ничего, в общем, к этому не предполагало: ни денег, ни сценария, ничего. Дальше он уехал в Нижний Новгород. Через три недели нас всех вызвал туда и уже выдал готовый сценарий - "Утомленные солнцем". Говорит: "Все, запускаемся, снимаем кино". И в какой-то момент я ему позвонил: "Никита Сергеевич, а вы понимаете, что все, что мы сейчас делаем, напоминает мне разгоняющийся по взлетной полосе самолет. У нас нет тяги взлететь, а впереди уже бетонный забор аэродрома...". Он выслушал спокойно и сказал: "Старик, ну мы же вместе здесь все, поэтому давай, вперед, глаза боятся, а руки делают". Мне стало сразу легче и спокойней".
Сергей Шойгу, министр обороны РФ:
"Как-то давным-давно он мне сказал о том, что человек, мужчина, вообще познается в трех ипостасях: на охоте, в спорте и за столом. Мы с ним во всех этих ситуациях бывали часто. Увлеклись охотой однажды, а были на лошадях и попали в ночь. С одной стороны - прижим, с другой - прижим, нам надо идти по реке. А это октябрь, это - в горах, уже камни обледенели. И мы на конях заходим в реку и ночью идем. При этом мы не видим ни дна, ни русла и, что самое противное, - берега. Вся надежда на коня. Не знаю, я до сих пор это место обхожу, когда бываю в тех краях. Но когда мы вышли, я думаю, что многие слышали, как Никита Сергеевич поет, но чтобы петь с такой душой и с таким, как вам сказать, подъемом... Попали однажды с ним в глухую совсем тайгу, там староверческие аскеты. Семья живет, интересная очень. Мы сидели за столом, ели маленькие домашние пельмени. У них гостевой дом, а мы в одной избушке с ним жили. Я в какой-то момент встал, пошел, Никита задержался... Эта история имела большое продолжение. Когда спросили у хозяина Иннокентия Львовича: "Какая у тебя мечта в жизни? Что называется, увидеть, и можно помирать". Он говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". И Никиту это задело, зацепило. Все не давало это покоя. А у них ни паспортов, ни документов. А это надо в Израиль лететь, организовать. И вот тут, пожалуй, одна из очень характерных для него черт - он человек очень целеустремленный, очень настойчивый. И он идет к цели. Он съездили туда с ними. Он понимает, кто действительно искренен и нуждается в помощи и поддержке... Он же многих поддерживал и поддерживает".
Ольга Любимова, министр культуры РФ:
"Никита Сергеевич - очень неравнодушный человек, это все прекрасно знают. Например, он не мог пройти мимо, если видел исторически важное, но разрушающееся здание. Приезжал в какой-нибудь регион и, увидев такое, требовал его познакомить с людьми, от которых это зависит. И так очень много сделал для сохранения культурного наследия, церковного зодчества в России".
Татьяна Михалкова, жена:
"Четверо детей, одиннадцать внуков, двое правнуков и он в центре. Он - хозяин, он - властный, все ему подчиняется, вся жизнь происходит вокруг него. И до сих пор, мне кажется, дети боятся выступить против него. Он обладает каким-то гипнозом в жизни. Он очень эмоциональный, трогательный дома, нежным может быть, может быть злым - разным. Но это - Никита, он всегда в центре".
Никита Михалков:
- "Я никогда не был диссидентом, я не снял ни одной картины ни для ЦК КПСС, ни для Брежнева, ни для Черненко, ни для денег. Я снимал то, что считал необходимым снять потому, что меня в эту секунду волновало, и Господь помогал мне это делать. ...Свобода - не в том, что нет редактора или организации, которая должна проследить... Свобода - внутри! Вот когда ты свободен внутри, когда тебя не давит необходимость кому-то понравиться, то ты в гробу видел все слова "свобода" потому, что не зависишь от этого".