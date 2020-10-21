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Рубрика: Культура

Русский характер

Никите Михалкову - 75. Что о нем сегодня говорят?
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Создателю таких выдающихся фильмов, как "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Родня", "Раба любви", "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Свой среди чужих, чужой среди своих", режиссеру, актеру, педагогу Никите Михалкову сегодня исполняется 75 лет.
Никита Михалков всегда находится в эпицентре жизни, продолжая творить и вызывая ярые дискуссии. Фото: Сергей Куксин/ РГ Никита Михалков всегда находится в эпицентре жизни, продолжая творить и вызывая ярые дискуссии. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Никита Михалков всегда находится в эпицентре жизни, продолжая творить и вызывая ярые дискуссии. Фото: Сергей Куксин/ РГ

"Его знают все, его фильмы смотрели и смотрят миллионы, к нему относятся часто диаметрально противоположно, но он всегда находится на острие жизни, продолжая творить и вызывая иногда яростные дискуссии в медийном пространстве", - так говорят о режиссере авторы нового документального фильма "Движение вверх", посвященного личности, жизни и творчеству мастера. Премьера ленты состоится 25 октября в 12.15 на Первом канале. Вот что в этом фильме говорят о Никите Михалкове его родные, близкие и коллеги. По случаю юбилея с разрешения авторов специально для читателей "РГ" с самыми добрыми пожеланиями мы публикуем несколько цитат.

Андрей Кончаловский, брат, режиссер:

Фото: РИА Новости
Никита Михалков открыл 42-й Московский кинофестиваль "удаленно"

"Я думаю, что он находится в поиске. Он всегда находился в поиске, всегда бежал за целью. Мог ошибаться. Ну, это такой темперамент, с одной стороны. Он - очень русский характер со всеми его недостатками и достоинствами. Есть фанатизм, желание бороться со злом, с мельницами. И вообще желание вступить в полемику и расправиться с врагами, теми, кого он считает такими. Ну, что делать? Такой темперамент, такой характер. Слава богу, что такие люди есть. Он что-то среднее между Робин Гудом и Тилем Уленшпигелем, он всегда может найти какие-то ходы, обаяние использовать... Его невозможно не любить. Можно очень ненавидеть, но не любить нельзя".

Леонид Верещагин, партнер, продюсер:

"Никита решил запустить фильм "Утомленные солнцем", и ничего, в общем, к этому не предполагало: ни денег, ни сценария, ничего. Дальше он уехал в Нижний Новгород. Через три недели нас всех вызвал туда и уже выдал готовый сценарий - "Утомленные солнцем". Говорит: "Все, запускаемся, снимаем кино". И в какой-то момент я ему позвонил: "Никита Сергеевич, а вы понимаете, что все, что мы сейчас делаем, напоминает мне разгоняющийся по взлетной полосе самолет. У нас нет тяги взлететь, а впереди уже бетонный забор аэродрома...". Он выслушал спокойно и сказал: "Старик, ну мы же вместе здесь все, поэтому давай, вперед, глаза боятся, а руки делают". Мне стало сразу легче и спокойней".

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

"Как-то давным-давно он мне сказал о том, что человек, мужчина, вообще познается в трех ипостасях: на охоте, в спорте и за столом. Мы с ним во всех этих ситуациях бывали часто. Увлеклись охотой однажды, а были на лошадях и попали в ночь. С одной стороны - прижим, с другой - прижим, нам надо идти по реке. А это октябрь, это - в горах, уже камни обледенели. И мы на конях заходим в реку и ночью идем. При этом мы не видим ни дна, ни русла и, что самое противное, - берега. Вся надежда на коня. Не знаю, я до сих пор это место обхожу, когда бываю в тех краях. Но когда мы вышли, я думаю, что многие слышали, как Никита Сергеевич поет, но чтобы петь с такой душой и с таким, как вам сказать, подъемом... Попали однажды с ним в глухую совсем тайгу, там староверческие аскеты. Семья живет, интересная очень. Мы сидели за столом, ели маленькие домашние пельмени. У них гостевой дом, а мы в одной избушке с ним жили. Я в какой-то момент встал, пошел, Никита задержался... Эта история имела большое продолжение. Когда спросили у хозяина Иннокентия Львовича: "Какая у тебя мечта в жизни? Что называется, увидеть, и можно помирать". Он говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". И Никиту это задело, зацепило. Все не давало это покоя. А у них ни паспортов, ни документов. А это надо в Израиль лететь, организовать. И вот тут, пожалуй, одна из очень характерных для него черт - он человек очень целеустремленный, очень настойчивый. И он идет к цели. Он съездили туда с ними. Он понимает, кто действительно искренен и нуждается в помощи и поддержке... Он же многих поддерживал и поддерживает".

Он - очень русский характер со всеми его недостатками и достоинствами. Есть фанатизм, желание бороться со злом, с мельницами

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Что покажет телеканал "Дом кино" в честь юбилея Никиты Михалкова

"Никита Сергеевич - очень неравнодушный человек, это все прекрасно знают. Например, он не мог пройти мимо, если видел исторически важное, но разрушающееся здание. Приезжал в какой-нибудь регион и, увидев такое, требовал его познакомить с людьми, от которых это зависит. И так очень много сделал для сохранения культурного наследия, церковного зодчества в России".

Татьяна Михалкова, жена:

"Четверо детей, одиннадцать внуков, двое правнуков и он в центре. Он - хозяин, он - властный, все ему подчиняется, вся жизнь происходит вокруг него. И до сих пор, мне кажется, дети боятся выступить против него. Он обладает каким-то гипнозом в жизни. Он очень эмоциональный, трогательный дома, нежным может быть, может быть злым - разным. Но это - Никита, он всегда в центре".

Никита Михалков: Я снимал то, что считал необходимым снять, потому что это меня в ту секунду волновало, и Господь помогал мне это делать. Фото: Предоставлено телестудией "Красный квадрат"
Прямая речь

Никита Михалков:

- "Я никогда не был диссидентом, я не снял ни одной картины ни для ЦК КПСС, ни для Брежнева, ни для Черненко, ни для денег. Я снимал то, что считал необходимым снять потому, что меня в эту секунду волновало, и Господь помогал мне это делать. ...Свобода - не в том, что нет редактора или организации, которая должна проследить... Свобода - внутри! Вот когда ты свободен внутри, когда тебя не давит необходимость кому-то понравиться, то ты в гробу видел все слова "свобода" потому, что не зависишь от этого".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Никита Михалков

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