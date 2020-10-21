Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (2:2).

Серб отметил, что он не очень доволен результатом. Ключевым моментом, по его мнению, стал пропущенный мяч в конце первого тайма.

"Недоволен исходом встречи, мы могли забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили мяч. Но, к сожалению, пропустили прямо перед перерывом, что изменило ход матча", - сказал Николич.

В поединке в Австрии счет открыл "Локомотив": на 19-й минуте отличился Антонио Эдер. Однако "Зальцбург" не только отыгрался, но и вышел вперед к началу второй половины. Впрочем, последнее слово осталось за "красно-зелеными": на 75-й минуте забил Виталий Лисакович.