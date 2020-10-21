Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире. Причем его масштабы растут с каждым годом, что заставило Всемирную организацию здравоохранения объявить глобальную эпидемию.

Врачи не устают повторять, что лучшей профилактикой любых заболеваний — и сезонных инфекций, и хронических недугов - служат здоровый образ жизни и физическая активность. На снимке: В солнечные дни бабьего лета так приятно проехать по аллеям парка и подышать свежим воздухом. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В нашей стране на учете эндокринологов с сахарным диабетом первого и второго типа стоят 4,7 миллиона человек. По оценкам экспертов, полученным в рамках диспансеризации населения и модельных исследований, истинное число заболевших в России, как минимум, вдвое больше. Это значит, что всего около 9 миллионов россиян больны диабетом, но половина из них просто не знает об этом и не обращает внимания на первые симптомы заболевания.

Два типа болезни различны по своей природе. При первом типе в организме не вырабатывается в достаточном количестве гормон инсулин, без которого клетки не могут усваивать необходимую для жизни глюкозу. При втором типе заболевания инсулина в организме достаточно, но он не поступает в клетки, поэтому вся глюкоза накапливается в крови человека.

При обеих формах заболевания прежде всего страдают мелкие кровеносные сосуды-капилляры. В результате внутренние органы не получают питания и дыхания, в них развиваются осложнения - инфаркты, инсульты, почечная недостаточность, нарушения зрения и кровообращения в сосудах ног. Они приводят к инвалидности или преждевременной смерти тысяч людей, большим бременем ложатся на систему здравоохранения.

Выявить заболевание несложно - по анализу на уровень глюкозы в крови. Однако оно требует не только адекватного лечения, но и постоянного контроля врача-эндокринолога и самоконтроля со стороны пациентов.

Такой мониторинг необходим, чтобы врач мог подобрать адекватную терапию, а пациент принимал именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы.

Если пациент обучен и мотивирован пользоваться такой системой,то на основании ее показаний он достигает лучшего контроля заболевания

Регулярный самоконтроль большинству больным сахарным диабетом второго типа достаточно проводить 2-3 раза в день, но пациентам с первым типом заболевания приходится делать это до 8-10 в сутки.

Особенно важен регулярный самоконтроль для детей с сахарным диабетом первого типа, поскольку им необходимо вводить определенную дозу инсулина перед каждым приемом пищи. Такой же анализ требуется сделать и на ночь - если уровень сахара будет слишком низким, ночью возможно возникновение гипогликемии, то есть резкого падения уровня сахара - это состояние опасно для жизни.

Для контроля диабета были созданы специальные приборы-глюкометры, которые по маленькой капле крови могут сразу же определить, каков уровень сахара в данный момент времени у пациента. Это позволяет миллионам людей успешно компенсировать его колебания долгие годы.

Одна проблема - для анализа каждый раз надо проколоть палец. Взрослый еще может потерпеть, но как объяснить необходимость этих уколов маленькому ребенку? Если уровень сахара будет слишком низким, возможно возникновение гипогликемии, а это состояние опасно для жизни.

Учеными разработана инновационная система мониторинга уровня сахара без прокола пальца - флеш-мониторинг глюкозы FreeStyle Libre.

В небольшой датчик, который как наклейка крепится на плечо, вмонтирован крошечный гибкий кончик, который безболезненно проникает под кожу и входит в межклеточную жидкость.

После чего электронный чип датчика круглосуточно измеряет уровень сахара и передает информацию на сканер при поднесении его к датчику. И не только сиюминутный результат, но и данные в динамике - растет уровень сахара, снижается или остается стабильным. Это позволяет решить, принимать ли лекарство, и в какой дозе.

Сканер сохраняет все данные, которые получает с датчика в течение 90 дней. Их можно показать врачу при очередном визите или отправить по электронной почте в виде отчета, чтобы он при необходимости скорректировал лечение.

С датчиком на плече, который работает в течение двух недель, человек может вести привычный образ жизни - работать, заниматься спортом, принимать душ, плавать, бегать и т.д.

Система непрерывного мониторинга уже получила позитивные оценки, как у специалистов, так и среди пациентов и их близких, теперь важно обеспечить доступность системы всем, кто в ней нуждается.

1 минута - с таким интервалом система непрерывного мониторинга измеряет уровень глюкозы

Компания-производитель недавно запустила бесплатную доставку системы мониторинга в любой регион России. Но многие ставят вопрос о ее закупках за счет государства. В перспективе это позволит снизить затраты на лечение осложнений сахарного диабета и в конечном счете может даже привести к экономии государственных средств.

Мнения

Гагик Галстян, и.о. заместителя директора Института диабета Научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор:

- Во многих европейских странах системами непрерывного суточного мониторирования уровня глюкозы крови обеспечены определенные категории пациентов с сахарным диабетом первого типа, причем не только дети, но и взрослые. Практика показывает, что если пациент обучен и мотивирован пользоваться такой системой, то на основании ее показаний он принимает правильные решения по изменению лечения, достигает лучшего контроля заболевания.

В краткосрочной перспективе это дает возможность значительно сократить снижение сахара ниже нормы (гипогликемии), а в долгосрочной - предупредить риск развития хронических осложнений диабета.

Есть немало исследований, которые показывают, что уже со 2-3 суток использования системы пациент способен предпринять действия, которые исключают вероятность развития тяжелых гипогликемий.

Таким образом, непрерывное мониторирование глюкозы в реальном времени позволяет увеличить время нахождения больного в целевом диапазоне глюкозы крови, при этом с меньшими издержками в виде тяжелых гипогликемий.

В условиях ограниченных ресурсов здравоохранения это особенно актуально, поскольку лечение хронических осложнений является значительно более затратным.

Вопрос о закупках систем непрерывного мониторирования уровня сахара - хотя бы для детей - сегодня рассматривается, и мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшей перспективе.

Дмитрий Лаптев, завотделением сахарного диабета детей и подростков Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, д.м.н.:

- В последние годы лечение сахарного диабета претерпело значительные изменения, что в первую очередь связано с широким использованием различных технологий для введения инсулина и контроля уровня глюкозы в крови. Для рутинного измерения уровня глюкозы в крови раньше применялись исключительно глюкометры, требующие обязательного болезненного "прокола" пальца.

Сейчас для этих же целей используются беспроводные и миниатюрные, обладающие высокой точностью и надежностью системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые могут с успехом применяться даже у маленьких детей.

Также отдельные системы позволяют дистанционно - через смартфоны - передавать информацию о показателях уровня глюкозы родителям или лицам, осуществляющим уход, а также медицинским работникам, обеспечивая возможность удаленного наблюдения за пациентом и его лечением.

Это особенно удобно для родителей детей, посещающих дошкольные и школьные учреждения, потому что позволяет непрерывно контролировать уровень глюкозы без постоянного присутствия рядом с ребенком.

Непрерывный мониторинг глюкозы применяется бесплатно для пациентов в стационарных условиях, а в отдельных регионах дети с сахарным диабетом обеспечиваются расходными материалами для систем непрерывного мониторинга.

В настоящее время правительство Российской Федерации, Минздрав России и НМИЦ эндокринологии проводят большую работу по включению этого метода в льготное обеспечение всех пациентов с сахарным диабетом.

Елена Храмова, главный внештатный специалист - детский эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета ТюмГМУ:

- Родители наших пациентов внимательно следят за появлением всего нового, что может помочь их ребенку. То, что созданы еще более совершенные системы контроля уровня глюкозы, не может не радовать и их, и врачей. И дело не только в эмоциональном облегчении их задач по контролю гликемии, поскольку отпадает необходимость несколько раз в день колоть пальцы ребенка для получения образца крови. Множество исследований показывают, что непрерывное мониторирование уровня гликемии позволяет лучше управлять течением заболевания, повышать качество лечения. Безусловно, современные технологии возлагают дополнительную ответственность как на врачей, так и на самих пациентов в вопросах достижения целей терапии. Необходимо расширять доступность таких инноваций для всех детей с сахарным диабетом.

Ирина Кострова, главный внештатный специалист-детский эндокринолог Минздрава Республики Дагестан и СКФО:

- В Республике Дагестан уже сейчас используют систему флеш-мониторинга более 25 процентов детей с первым типом диабета. Внедрить данный метод самоконтроля гликемии позволила совместная разъяснительная работа, которую проводили с пациентами детские эндокринологи республики и наша общественная организация.

В бюджете республики, как и во всех регионах России, не предусмотрена закупка данных видов систем автоматического мониторирования суточной гликемии, поэтому родители сами упорядочили их закупки через интернет с 2019 года. К сожалению, не всем семьям доступна закупка данных систем самоконтроля.