Продолжаю нашу экскурсию по сокровищам мирового кино, разбросанным на просторах интернета.

Там - незабываемое и хорошо забытое, а также, из-за неразворотливости нашего проката, вообще никем не виденное. Кино цветное и черно-белое, немое и звуковое, ультрасовременное, архивное и даже то, что было уничтожено, а потом собрано и восстановлено по кусочкам. И за всем этим - трагическая и прекрасная жизнь поколений мастеров, посвятивших себя самому молодому и любимому из искусств.

Многих давно уже нет с нами - но их тени живут на экранах и по-прежнему ждут встречи со своими зрителями.