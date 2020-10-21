Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием

Министр культуры РФ Ольга Любимова тепло поздравила режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, отметив его большой личный вклад в развитие отечественной культуры.

"С удовольствием поздравляю Никиту Сергеевича Михалкова с юбилеем. Его личный вклад как актера, режиссера, сценариста и продюсера в отечественную культуру - безмерный. Многочисленные государственные награды и звания, призы на фестивалях и признание заслуг мировым профессиональным сообществом кинематографистов - высокая оценка многогранной деятельности Никиты Сергеевича. Но, уверена, самой большой наградой является народная любовь и неослабевающий зрительский интерес к его фильмам", - написала Любимова в поздравительной телеграмме.

Она особо отметила искреннюю любовь Михалкова к России, а также его неравнодушие и глубокую сопричастность к проблемам людей из сферы искусства.

Глава ведомства от всей души пожелала режиссеру крепкого здоровья, новых творческих замыслов и сил в осуществлении задуманного.