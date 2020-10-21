Онколог предупредил о симптоме стремительного поражения печени

Согласно данным ВОЗ, за последние 20 лет в мире стали выявлять рак печени в два раза чаще. Как объяснил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФБГУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России, врач-онколог Валерий Бредер, эволюционно печень является органом, который имеет максимальные ресурсы для того, чтобы противостоять практически любому патогену.

- "Ломается" печень, когда мы уже это можем реально увидеть, достаточно поздно. Ранний рак печени никак себя не проявляет. В отличие от позднего, когда серьезно нарушаются функции печени. Это проявляется усталостью, сыпью на коже, изменением цвета и структуры кожи, ее сухостью, появлением расчесов на теле - это, увы, поздние признаки далеко зашедшего заболевания, - отметил Валерий Бредер в интервью KP.Ru.

Очень опасны затяжные болевые ощущения со стороны печени.

- Боль - это всегда симптом позднего рака печени. Печень болит тогда, когда быстро увеличивается в объеме, растягивается. Потому что на этом этапе очевидно вовлечение структур, которые имеют нервные окончания. Значит это уже вероятное прорастание в близлежащие органы или системы, - уточнил онколог.

Врач предупредил, что рак печени часто развивается на фоне цирроза, вирусного гепатита, курения, ожирения, сахарного диабета.