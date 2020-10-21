Телемедицина, которая в нашей стране развивалась в последние 10-15 лет невысокими темпами, оказалась просто незаменимой в период пандемии. И проявила все свои возможности в полный рост. Более того, она даже приняла неожиданные формы и стимулировала медиков искать новые сферы ее применения.

Облако поддержки

В частности, на Среднем Урале консультации "врач - пациент" стали проводить прямо в отделениях почтовой связи. Чтобы пообщаться с доктором через экран, нужно иметь учетную запись на едином портале Госуслуг и авторизоваться в подсистеме "Телемедицинские консультации". Время дистанционного приема назначают после личного первичного посещения больницы. В назначенный час пациент приходит на почту, садится перед терминалом, и начинается диалог. Чтобы никто не подслушал медицинскую тайну, аппарат установили в отдельной комнате, для связи используют защищенный канал. В конце беседы доктор оформляет протокол, рецепты, если нужно - направления к другим специалистам и тут же посылает их на печать. Больному остается только забрать бумаги из принтера.

Совместный проект свердловского минздрава и "Почты России" ориентирован прежде всего на отдаленные территории. Причем местные жители могут пользоваться как стационарным терминалом, так и переносной версией - планшетами с предустановленной системой. Их по запросу из больницы приносят на дом почтальоны.

Первыми новинку опробовали жители и медики Белоярского района. Систему "медицина почтой" тестировали с июля по сентябрь. Первые оценки - положительные. Полученный опыт пригодится при масштабировании технологии на весь регион.

- Удобно для пациентов, которые уже наблюдаются у доктора, имеют хроническое заболевание. Во время телеконсультации можно скорректировать лечение, задать какие-то вопросы, - отмечает врач-эндокринолог Белоярской ЦРБ Наталья Черкасова.

Всего к системе телемедицины сегодня подключены 92 муниципальные и областные клиники Среднего Урала. В январе - июле они провели почти 22 тысячи приемов на удаленке, на 20 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего жители региона обращались за помощью к кардиологам, неврологам, эндокринологам, аллергологам, акушерам-гинекологам.

Никаких походов в поликлинику, которые к тому же сейчас небезопасны, никаких очередей и моментальная доступность дежурного доктора, работающего в круглосуточном режиме

- Мы и раньше активно использовали эти технологии, но по типу "врач - врач", когда требовалось скорректировать лечение, решить вопросы по маршрутизации пациентов, интерпретировать результаты обследования, - рассказала главврач центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева. - В нынешних условиях первоочередная задача - минимизировать риски для пациентов, обеспечив при этом необходимый уровень медицинской помощи.

Одно из последних новшеств в сфере телемедицины - дистанционное сопровождение детей с сахарным диабетом. Такую услугу на базе одной больницы теперь могут получить ребята из любого уголка Свердловской области. Проект назвали "Облако поддержки".

Получить с использованием телемедицины совет врача теперь можно на любом расстоянии. Фото: Photoxpress

- Аналогов ему в России нет. По запросу законного представителя ребенка с сахарным диабетом врач может провести телемедицинскую консультацию. Для этого пациенту достаточно иметь доступ к персональному компьютеру или смартфону, - подчеркнул руководитель регионального центра детской эндокринологии Алексей Кияев.

Сегодня на учете в центре состоят 1525 ребят с сахарным диабетом. Ежегодно более 200 госпитализируются в областную детскую больницу, где им оказываются все виды специализированной помощи, а также проводится обучение в "школе диабета". Маленьким пациентам и их родителям объясняют, как жить с этой болезнью, подбирают схемы пожизненной заместительной инсулинотерапии. Вместе с тем вне стен больницы семья может испытывать множество проблем, особенно в течение первого года после постановки диагноза. И в этот момент поддержка специалистов как нельзя кстати.

Доктор на связи

В разгар пандемии в марте-апреле этого года, когда закрылись многие лечебно-профилактические учреждения, а большинство населения сидело по домам, работая на удаленном режиме, неожиданно удобной формой для получения медицинских консультаций стала цифровая клиника.

Ее в первую очередь внедрили негосударственные медицинские организации.

Так, один из крупных медцентров Ростова-на-Дону активно стал оказывать консультационные услуги своим клиентам. О том, что такой сервис существует, можно узнать на официальном сайте организации. Телемедицина - сервис удаленной медицинской онлайн-помощи. Он предоставляет возможность дистанционного общения с практикующими врачами медицинского центра - по телефону, посредством видеосвязи и чатов с использованием мобильного приложения или веб-страницы, предусмотрена даже возможность пересылать врачам медицинскую документацию и получать письменные заключения.

Удобство онлайн-общения со специалистом неоспоримо. Никаких походов в поликлинику, которые к тому же сейчас небезопасны, никаких очередей и моментальная доступность дежурного доктора, работающего в круглосуточном режиме (24/7/365) - таким образом можно получить своевременные рекомендации и сохранить нервы. Еще одно преимущество - можно связаться с узким специалистом, приема которого порой приходилось ожидать больше месяца. В списке мобильных докторов - аллерголог-иммунолог и отоларинголог, гастроэнтеролог и эндокринолог и многие другие специалисты.

Для получения консультации нужно сделать четыре простых шага. Скачать мобильное приложение на мобильный телефон или планшет. После этого вы попадаете в Цифровую клинику.

На мониторе врачи видят группу пациентов, каждый из которых находится у себя дома или даже на даче- был бы стабильный интернет и камера с возможностью передачи сигнала онлайн

Там надо самому же зарегистрироваться (вспомним очереди в регистратуру). Ввести промокод. Затем остается выбрать врача и удобный способ связи для консультации.

Журналист "РГ" в порядке эксперимента сделал эти шаги, все получилось легко и просто, заняв минут пять, мне предложили время для связи с доктором, и за десять минут до назначенного часа в тот же день мне перезвонила сама врач, к которой ранее я ходила в клинику на очные приемы. Перед ней как раскрытая книга открывалась вся моя история болезни, последние обследования и результаты анализов. Поэтому доктор легко скорректировала лечение, назначила новые лекарства. Кстати, в течение трех месяцев эти онлайн-консультации проводились в частной клинике бесплатно. Сейчас стоимость составляет 500 рублей.

ЛФК в смартфоне

В Новосибирской области внедрили систему реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, при помощи телемедицинских технологий.

Новосибирские врачи подключились к проведению дистанционных занятий с пациентами, перенесшими новый коронавирус. Привести организм в норму медики помогают дистанционно, через технологии видеосвязи.

Пока единственным учреждением, на базе которого проводятся специальные занятия, стал новосибирский госпиталь ветеранов войн N 3. На мониторе врачи видят группу пациентов, каждый из которых находится у себя дома или даже на даче - был бы стабильный интернет и камера с возможностью передачи сигнала онлайн.

Сами же пациенты видят специалиста клиники на мониторе, или экране смартфона - подойдет любое устройство. На связь с ними выходят пульмонолог, врач-реабилитолог, терапевт, но главная "звезда" экрана - инструктор по лечебной физкультуре. Именно ее медики называют ключевым звеном в восстановлении после перенесенной инфекции, в возвращении к активной повседневной жизни.

- В режиме видеозанятий представлен комплекс упражнений, который разработан на основе рекомендаций Союза реабилитологов России. Главной целью является улучшение подвижности грудной клетки, восстановление дыхательной мускулатуры, повышение жизненной емкости легких, улучшение газообмена, - отмечает заведующая отделением медицинской профилактики Надежда Шумская.

Кроме того, занятия помогают улучшить чувство равновесия и координацию движений. Что немаловажно, правильные физические нагрузки восстанавливают эмоциональное состояние человека - уменьшается тревожность, улучшается настроение.

Инструктор бдительно следит, чтобы все упражнения выполнялись в точности с его указаниями и в случае необходимости может поправить пациента. Ведь от неверно выполненной тренировки толку может и вовсе не быть. На экране монитора отображаются все участники группы одновременно, но платформа Zoom, которую используют для связи, позволяет увеличить изображение отдельного пациента.

В рамках реабилитационных курсов участники могут оставить вопросы относительно своего состояния и самим врачам. Все они будут рассмотрены, но уже в режиме офлайн. Так или иначе, медики свяжутся с пациентом и дадут свои рекомендации. Курс рассчитан на 14 занятий, после его прохождения и улучшения самочувствия пациент может продолжить комплексную реабилитацию уже в дневном стационаре госпиталя.

Очередной набор в группу проходит примерно раз в десять дней, пока врачи стараются не набирать в каждый поток больше десяти человек, чтобы была возможность уделить внимание каждому. Система работает еще не в полную силу - стать участниками дистанционной реабилитации могут только пациенты, выписавшиеся из стационара городской клинической больницы N 12.

Чтобы расширить список клиник, необходимы специальные настройки в единой медицинской информационной системе МИС НСО. Она позволяет вести запись жителей региона к врачам и маршрутизацию пациентов на прием к узким специалистам. Медики обещают, что в ближайшее время появится возможность отслеживать потоки выписки в других стационарах, где проходят лечение новосибирцы с COVID-19.

Кстати

В пяти регионах России - Татарстане, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской и Сахалинской областях - стартовали пилотные проекты по внедрению телемедицинских услуг в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила крупнейшая в России телемедицинская компания "Доктор рядом". Ранее пилотный проект запустили в Калужской области, которая стала первым регионом, где телемедицину включили в систему ОМС. Для получения консультации любому пациенту, у которого есть полис ОМС, необходима учетная запись на сервисе госуслуг и регистрация на сайте "Доктор рядом".