Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы

Папа Римский Франциск заявил о том, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации "имеют право на семью", и поэтому могут заключать гражданские союзы.

Понтифик высказал эту неожиданную позицию в документальном фильме "Франциск" американского режиссера, уроженца Казани, Евгения Афинеевского, премьера которого состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.

"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой", - цитирует слова Франциска миланская Corriere della Sera.