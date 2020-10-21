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21.10.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Неймар грустит

"Пари Сен-Жермен" уступил на своем поле "Манчестер Юнайтед"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Один из самых афишных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся в Париже. Финалист предыдущего розыгрыша турнира "Пари Сен-Жермен" достаточно неожиданно уступил на своем поле "Манчестер Юнайтед" (1:2).
"Пари Сен-Жермен" не проигрывал дома в Лиге чемпионов с марта 2019 года. Фото: REUTERS "Пари Сен-Жермен" не проигрывал дома в Лиге чемпионов с марта 2019 года. Фото: REUTERS
"Пари Сен-Жермен" не проигрывал дома в Лиге чемпионов с марта 2019 года. Фото: REUTERS

После успешного прошлого сезона главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель да и сами игроки признавались: теперь их цель - победа в Лиге чемпионов. Предпосылки для этого действительно есть. Несмотря на определенные слухи, в команде остались Неймар и Килиан Мбаппе. Ушел многолетний капитан Тьяго Силва, но, как показалось, парижский клуб не приложил усилий, чтобы оставить бразильца.

Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости
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Что касается "МЮ", то "красные дьяволы", если откровенно, провалили старт сезона. В первых четырех турах команда Уле Гуннара Сульшера набрала лишь шесть очков, проиграв на своем поле "Кристал Пэллас" 1:3 и "Тоттенхэму" с унизительным счетом 1:6. Тем не менее Сульшер перед выездом в Париж подчеркнул, что его команда готова к матчу с одним из лучших клубов Европы. И что этот поединок станет определенным тестом для его футболистов. И они его не провалили.

К слову, "МЮ" побеждает "ПСЖ" во втором матче подряд. Последний состоялся в марте прошлого года, когда в ответной встрече 1/8 финала англичане неожиданно обыграли на выезде французов (3:1) и пробились в следующий раунд.

- У нас сейчас другие ощущения по сравнению с последним поединком в Париже. Все-таки сегодняшний матч состоялся в рамках группового этапа, и у нас, как и у соперника, есть время исправить какие-то ошибки. Когда ты едешь к команде, в составе которой выступают Неймар и Мбаппе, нужно качественно защищаться, а вратарь должен спасать в определенных ситуациях. Шансы на выход из группы? Мы знаем, что нам нужно десять очков, чтобы сделать это. И потому матч на следующей неделе будет очень важным, - сказал Сульшер.

В свою очередь, главный тренер "ПСЖ" Тухель раскритиковал своих футболистов за игру. Более того, немецкий специалист заявил, что это был худший матч команды под его руководством.

- В первом тайме нас вообще не было на поле. Это не наш уровень. Не знаю почему так сложилось, но ни во владении мячом, ни в его перемещении, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем привычном уровне. Это одна из худших наших игр за то время, что я работаю в "ПСЖ", - отметил Тухель.

В параллельной встрече группы "Н" немецкий "РБ Лейпциг" победил на своем поле "Истанбул Башакшехир" со счетом 2:0. В следующем туре 28 октября "МЮ" примет немцев, а "ПСЖ" отправится в Турцию.

Крупную победу одержала "Барселона", разгромившая на своем поле венгерский "Ференцварош" со счетом 5:1.

Счет в этой встрече открыл Лионель Месси. Аргентинец установил сразу два рекорда: он первым в истории забил в 16 сезонах Лиги чемпионов подряд и проводит 17-й сезон в главном еврокубке за "Барселону", что является рекордом каталонцев.

Во втором матче квартета G туринский "Ювентус" без Криштиану Роналду обыграл на выезде киевское "Динамо" - 2:0. Дубль оформил Альваро Мората, вернувшийся в стан "Старой синьоры" этим летом из мадридского "Атлетико". Что касается Роналду, то напомним, что находясь в стане национальной сборной Португалии, он сдал положительный тест на коронавирус. Его возвращение ожидается не раньше конца октября.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Тем временем на днях стало известно, что в УЕФА всерьез раздумывают об изменении формата проведения Лиги чемпионов начиная с сезона 2024/25. По информации издания The Telegraph, число участников группового этапа может быть увеличено с 32 до 36.

Рассматриваются два варианта расширения. Первый заключается в распределении 36 команд не по четырем группам, а по шести. В итоге получается шесть групп по шесть клубов, каждый из которых проведет десять матчей: пять на своем поле, пять на чужом. В плей-офф выходят два первых места и еще четыре лучших третьих.

При втором варианте подразумевается перевести турнир на так называемую "швейцарскую систему": отменить групповой этап, а вместо него команды будут играть десять встреч (пять дома, пять в гостях) с соперниками, которых выберет многоступенчатая жеребьевка.

Проект реформы Лиги чемпионов в ближайшие недели обсудят футбольные чиновники со всей Европы. Если им удастся договориться, то новый формат утвердят в начале 2021 года.

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