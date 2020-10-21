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21.10.2020 11:45

Пассажирам СвЖД напомнили о масочном режиме на вокзалах и в поездах

На вокзалах и в пригородных поездах Свердловской магистрали с 10 октября проходят рейды по информированию пассажиров о важности использования средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). Сегодня в Екатеринбурге и на остановочных пунктах вблизи мегаполиса совместные рейды провели представители железной дороги, Роспотребнадзора и транспортной полиции.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Начальник Свердловской дирекции пассажирских обустройств Алексей Тарасов (в ведении дирекции находится о.п. Первомайская и другие остановочные пункты, пассажирские здания и пригородные вокзалы в границах СвЖД) отметил, что в целом ситуацию удается контролировать.

- На всех объектах выполняются рекомендованные Роспотребнадзором меры, направленные на защиту здоровья пассажиров: установлены санитайзеры, нанесена социальная разметка, организовано информирование, регулярно проводится дезинфекция. Сотрудники, контактирующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках). В ответ от посетителей мы ждем такого же уважительного отношения к собственному здоровью и к окружающим, - отметил руководитель.

Начальник вокзала Екатеринбург Илья Сазонов подчеркнул важность индивидуального подхода к посетителям, поиска действенных мер убеждения.

- Люди на просьбу надеть маску по-разному реагируют. Приходится "подбирать ключик". Что-то из социальных сетей пробуем позаимствовать. Например, контраргументы в духе "каска на стройке тоже не дает 100% защиту"… Кому-то смешные мемы показываем - главное, чтобы сработало. Кроме того, по громкоговорящей связи посетителей информируют о необходимости использования масок, перчаток, дезинфицирующих средств. Представители правоохранительных органов со своей стороны могут выписать штраф за невыполнение распоряжений о соблюдении масочного режима, Роспотребнадзор - выдать предписание. А железнодорожники действуют добрым словом и личным примером, - рассказал Илья Сазонов.

Совместный рейд продолжился в пригородном поезде Екатеринбург-Пассажирский - Каменск-Уральский. В пути следования железнодорожники в очередной раз заострили внимание пассажиров на необходимости соблюдения масочного режима в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Люди на просьбу надеть маску по-разному реагируют. Приходится "подбирать ключик". Например, контраргументы в духе "каска на стройке тоже не дает 100% защиту"

Напомним, в пригородных поездах СвЖД также реализуется комплекс мер по противодействию распространения вирусных инфекций. Перед отправлением в рейс все вагоны обрабатываются дезинфицирующими средствами. На прошлой неделе проверки соблюдения масочного режима были проведены на станциях Екатеринбург-Пассажирский, Пермь-2, Тюмень, Нижний Тагил, Каменск-Уральский: выявлено 179 случаев нахождения пассажиров в салоне электропоезда без защитной маски. После проведения разъяснительной работы 175 из них продолжили свой путь в масках.

На всех вокзалах и станциях ОАО "РЖД" с марта текущего года реализуется комплекс противоэпидемических мер. Для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов - на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания - нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка информационно-предупредительного характера, которая позволяет отмерить безопасное расстояние. На секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

На регулярной основе проводится проветривание и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, безопасных для здоровья человека и имеющих широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидения, столики и т. п.). Также на территории вокзальных комплексов для посетителей установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Во избежание соприкосновения личных вещей пассажиров с контактными поверхностями на пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты. Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) при необходимости можно приобрести на информационных стойках вокзалов и в пригородных кассах.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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