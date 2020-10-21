Почему за белорусскими айтишниками сегодня устроена настоящая погоня?

Парк высоких технологий в Беларуси - это всемирно известный центр передовых разработок в IT-сфере. Сегодня здесь с гордостью заявляют, что пять из десяти крупнейших мировых корпораций (согласно рейтингам Forbes) являются заказчиками ПВТ, а мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами, пользуются свыше миллиарда человек в более чем 190 странах. Россия, разумеется, не исключение.

Неудивительно, что успехам ПВТ завидуют многие страны. А некоторые даже пытаются использовать в своих совсем небескорыстных целях сложившуюся сегодня в стране ситуацию и переманить к себе белорусских IT-специалистов. Недавняя попытка Украины сделать это (там даже был издан указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь") получила широкий международный резонанс. Ранее аналогичные предложения поступали из стран Балтии, Словакии, Польши, других государств. Да, кое-кто из айтишников желает минимизировать любые риски и пытается оптимизировать работу компаний разными способами. Но, с другой стороны, в Беларуси действительно изначально создали шикарные условия для работы. В свою очередь для самой страны IT-сектор тоже чрезвычайно важен - Парк высоких технологий в прошлом году обеспечил половину прироста ВВП!

Сегодня ПВТ объединяет почти 1000 компаний, многие из которых на слуху во всех уголках планеты. Например, EPAM Systems - ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. СООО "Гейм Стрим" - создатель глобального игрового хита World of Тanks. СП ЗАО "Научсофт" имеет ряд компетенций Microsoft уровня Silver... Количество участников глобального проекта растет. Только в октябре нынешнего года наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 83 компаний в качестве резидентов. При этом две трети новичков - это субъекты хозяйствования, зарегистрированные в прошлом и нынешнем году. В списке резидентов теперь, к примеру, американская компания, планирующая дальнейшую разработку и усовершенствование платформы SOLO - решений в сфере телемедицины. А также "дочка" американской TangoMe, Inc., которая намерена заняться разработкой нового функционала стриминговой платформы Tango Live - приложений для вещания в прямом эфире, видеозвонков и обмена сообщениями.

Немало тех, кто, воспользовавшись непростой ситуацией, пытаются перекупить айтишников

- Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, финтех, аудит, консалтинг и образование, - уточнили в пресс-службе Парка.

Стремительное развитие сектора информационно-коммуникационных технологий в Беларуси стало возможным благодаря серьезной государственной поддержке. ПВТ создан в 2005 году, а в 2014-м перечень видов деятельности компаний-резидентов был расширен новыми наукоемкими направлениями. В круг интересов Парка высоких технологий попали микро-, опто- и наноэлектроника, мехатроника, передача данных, радиолокация, радионавигация, радиосвязь, IT-консалтинг, создание баз данных и другие сферы деятельности.

50 процентов сотрудников Парка высоких технологий - молодые люди до 28 лет.

Сегодня резиденты ПВТ освобождены от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль. Более того, индивидуальный подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9 процентов и не включается в совокупный годовой доход. При этом зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ можно вне зависимости от месторасположения офиса - будь то столица, областной центр или небольшой населенный пункт. Согласитесь, прекрасные условия для творческого развития. Отдача соответствующая: экспорт IT-сектора в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов США. При этом компании зарабатывают их за рубежом, а оставляют в Беларуси - это существенный вклад в экономику. Не стоит также забывать, что определенная часть резидентов Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий.

Резиденты ПВТ сегодня среди любимчиков у тех, кто желает получить перспективную и высокооплачиваемую работу. Конкурсы на IT-специальности в белорусских вузах одни из самых высоких. По ряду специальностей университеты готовят молодых специалистов под заказ будущих нанимателей. А для абитуриентов-2020 в ПВТ даже выпустили специальный справочник, в котором среди прочего представили топ-12 самых распространенных в IT-cфере профессий с ориентировочными зарплатами. Например, средний заработок начинающего инженера-программиста в компаниях-резидентах, по данным авторов справочника, на момент выхода издания составляла 1210-1885 белорусских рублей (примерно 510-800 долларов в эквиваленте), а с опытом работы в несколько лет - 3630-6475 белорусских рублей (1520-2700 долларов), эксперта по данным (Data Scientist) - соответственно от 1700 рублей без опыта (710 долларов) до 4250 рублей с опытом (1780 долларов). Впрочем, конкретные суммы зависят от личности специалиста и приносимой им пользы.

кстати

По данным государственной статистики, за август текущего года средняя зарплата белорусских айтишников составила 5334 белорусских рубля (чуть больше 2000 долларов в эквиваленте).