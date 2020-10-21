Почта России выделит финтех в отдельный бизнес

Почта России займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, сообщили в компании.

Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов почты, выстраивать отношения с финансовыми партнерами - в первую очередь, с Почта Банком.

Направление финтеха возглавит Алена Бочарова, которая до этого руководила дирекцией по развитию розничных продуктов Промсвязьбанка. Ранее она занимала руководящие должности в Альфа-Банке и сервисе "Яндекс.Деньги".

Сейчас финансовые услуги занимают третье место в структуре доходов Почты России. В 2019 году россияне оплатили через Почту России счетов на общую сумму более 358 млрд руб. Объем почтовых переводов денежных средств в 2019 году составил 46,2 млн шт.