Подводим итоги онлайн-конференции Distant & Digital

Ведущие мировые эксперты по управлению IP, кибербезопасности, цифровому правосудию, юридическим инновациям, Big Data и AI провели серию дискуссий на площадке Distant & Digital - крупнейшей образовательной онлайн-конференции в сферах интеллектуальной собственности и LegalTech. Центром обсуждения стали глобальные технологические и экономические вызовы, стоящие перед бизнесом и государством в свете масштабной цифровизации и перехода к "новой нормальности": применение роботов в суде, новые подходы к защите творческих и научных продуктов, правовые коллизии в освоении космоса, искусственный интеллект в искусстве, регулирование взаимоотношений общества и государства как монополиста больших данных и применяющихся систем искусственного интеллекта, киберпреступность и проблемы регулирования персональных данных и другие острые темы.

Главным достижением Distant & Digital стала беспрецедентно большая вовлеченность аудитории, непосредственно заинтересованной в решении проблем, обозначенных в повестке, считает председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Онлайн-формат впервые показал себя с положительной стороны - удалось собрать на одной площадке самых авторитетных российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных проблем цифровой экономики и права. Даже тех, кого практически нереально заполучить в очном формате. Их мнение, аналитику конкретных бизнес-кейсов, примеры внедрения передовых технологий в юриспруденции услышали более 10 000 участников конференции из разных стран. Решение ключевых проблем возможно только консолидированными усилиями, а проявленный интерес доказывает, что область интеллектуального права становится доступней и изменения в ней в соответствии с трендами мирового рынка - назрели и востребованы".

Многие из поднятых вопросов по-новому зазвучали на фоне социально-экономических последствий пандемии. Цифровые суды из футурологических предсказаний стали реальностью во многих странах, а попытки государства контролировать перемещение людей для борьбы с COVID напоминают сценарии научно-фантастических фильмов.

"Технологии развиваются экспоненциально, машины становятся умнее, проникая во все сферы жизни. Скоро вся правовая система начнет работать совершенно по-иному. Мы стоим на пороге реальности, когда роботы начнут выполнять функции, которые обычно выполнял человек", - считает представитель Deloitte UK, советник по информационным технологиям лорда-главного судьи Англии и Уэльса Ричард Сасскинд.

На конференции были впервые приведены последние данные о состоянии рынка юридических услуг в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона в докладе State of Legal Innovation in Asia-Pacific (SOLIA) Report 2020. По итогам 2019 года уровень проникновения инноваций в российский юридический рынок составил всего 15%, а затраты компаний на LegalTech заняли не более 4% от общего бюджета.

"Несмотря на это, LegalTech в России стабильно развивается. Это очень перспективное направление, ведь российский рынок юридических услуг уже оценивается в 222 млрд рублей. Мы ждем, что с расширением функционала LegalTech-решений инвесторы начнут активнее вкладываться в эту область. Особый интерес вызывает тренд развития LegalDesign - мы видим появление новых стартапов, которые также демонстрируют большой потенциал", - заметил директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

Более того, в 2020 году эксперты единогласно отметили общемировой тренд к ускорению внедрения LegalTech и росту популярности стратегий цифровой трансформации. Благодаря технологическому прогрессу многие традиционные проблемы, с которыми сталкиваются юристы и бизнес, уйдут в прошлое. Однако дать оценку последствиям глобальной цифровизации и перехода на дистанционный формат станет возможно не раньше следующего года.

"Облачные технологии, удаленный доступ без необходимости физического присутствия человека пользуются большой популярностью и набирают обороты. Если до 2020 года целью цифровизации было ускорение рабочих процессов, то после пандемии - обеспечение непрерывности удаленного процесса", - подчеркнул управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков.

Конференция поставила рекорд по качеству контента: за два дня более 200 спикеров - топ-менеджеров крупнейших международных компаний, разработчиков инновационных продуктов и ведущих юристов-практиков из 20 стран мира - поделились опытом адаптации к требованиям времени и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и социума в целом. Всего было проведено 50 часов деловых дискуссий, лекций и мастер-классов, состоялось более 70 онлайн-событий, число просмотров которых на онлайн-каналах конференции составило 37 500.

В Distant & Digital приняли участие председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, президент Ассоциации больших данных, заместитель генерального директора USM Management, руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, президент и основатель Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев, генеральный директор Online Patent Алина Акиншина, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, глава юридического департамента информационного агентства ТАСС Екатерина Кулагина, директор по аналитике и управлению данными сети "Магнит" Фабиан Шефер, директор по развитию компании "Гарант" Антон Бутчанин, партнер Squire Patton Boggs, российский и евразийский патентный поверенный, глава практики интеллектуальной собственности фирмы в России и СНГ Ольга Безрукова, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, управляющий партнер компании "Зуйков и партнеры", патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный Сергей Зуйков, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", исполнительный директор НК "Содействие развитию корпоративного законодательства", преподаватель Digital IP Елена Авакян, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании "Пепеляев Групп", преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Валентина Орлова, председатель Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Джош Ли, главный операционный директор компаний PatentSight, Lexis Nexis Марко Рихтер, основатель и директор инновационной программы LITE Lab@HKU Университета Гонконга Брайан Танг, представитель Deloitte UK, советник по информационным технологиям лорда-главного судьи Англии и Уэльса Ричард Сасскинд и другие эксперты.

Международная онлайн-конференция Distant & Digital состоялась 8-9 октября 2020 года в Москве. Организаторами конференции выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Видеозаписи деловых сессий доступны на официальном сайте конференции.