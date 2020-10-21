Политолог Алексей Дзермант - о том, почему Беларусь это часть Евразии

Для Беларуси сейчас самое время стать одним из драйверов интеграции. Потенциал для этого в стране есть, его лишь нужно конвертировать в союзную геополитическую и геоэкономическую реальность. Таков один из главных посылов новой книги "Беларусь - Евразия. Пограничье России и Европы". Корреспондент "СОЮЗа" побеседовал с ее автором - белорусским политологом и философом, научным сотрудником Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексеем Дзермантом.

Как возникла идея написания книги?

Алексей Дзермант: Моя цель - будить мысль, двигать ее за рамки национального дискурса. Фото: Алексей Столяров

Алексей Дзермант: Можно сказать, спонтанно: я объединял различные фрагменты, разные эссе под одной обложкой. Но их накопилось достаточно много для того, чтобы представить цельную картину, сложить пазлы моего понимания Евразии и евразийства с белорусской точки зрения. Было ощущение надвигающихся острых событий, и к началу 2020 года возникло понимание необходимости собрать все под одной обложкой и успеть. Потому что мне было очевидно и надвигающееся геополитическое обострение в регионе, и то, что нам предстоит сделать выбор, найти наше достойное место. Прописывая эти вещи, я попытался связать их между собой - и получилась, на мой взгляд, достаточно концептуальная книга, попавшая "в нерв" происходящего. Она о выборе - судьбы и будущего, о Европе и Евразии, о месте Беларуси, которое я определяю как западный форпост Евразийского блока. Не столько описываю этот выбор, сколько обосновываю его логичность и безальтернативность.

Вы, конечно, знакомы с аналогичными трудами других авторов, теме евразийства посвящено и немало больших информационно-аналитических порталов в интернете. Чем "Беларусь - Евразия. Пограничье России и Европы" выделяется в этом ряду?

Алексей Дзермант: Тем, что, может быть, впервые у нас в такой политологической, философской литературе дано описание и обоснование именно белорусского евразийства. То есть применение этой теории, этой школы мысли к белорусским реалиям - и национальным, и региональным. Плюс, как мне кажется, удалось достаточно убедительно показать на контрасте, почему все-таки Беларусь - это часть Евразии, почему мы, скорее всего, никогда не будем Европой - в смысле Западной Европой, Европейским союзом. И почему наш выбор заключен именно по направлению к востоку, к Евразии. Мне кажется, что ранее так четко и последовательно подобное никто не обосновывал. Считалось, что евразийство - это нечто имеющее отношение к России и Казахстану, а Беларусь как восточноевропейская страна от этого далека. Но я разобрал сами понятия Европы и Евразии и применил их к Беларуси. Показал, что для нас это тоже весьма актуально и важно. Более того, это часть нашей исторической судьбы.

У Беларуси есть своя особая миссия по отношению к России

Название одного из разделов книги звучит весьма интригующе: "Миссия Беларуси для Большой России". В чем вы видите эту миссию?

Алексей Дзермант: Я полагаю, у Беларуси действительно есть своя особая миссия, в том числе по отношению к России. С одной стороны, мы - западный форпост, принимающий на себя и удары, и позитивные импульсы с Запада. Например, культурные. Наша задача - их абсорбировать, преобразовывать и делиться с Россией. Вторая наша миссия проистекает из современного опыта белорусской государственности: мы долгое время были своеобразным стержнем для большой русской и русско-евразийской цивилизации. Когда Россия преобразовывалась из социалистической формации в капиталистическую, не могла позволить себе отвечать на определенные нападки со стороны Запада, Беларусь все-таки держала марку, держала строй - и во многом помогла России своим образом, в том числе через наше социальное государство, через наше устройство и культивируемые ценности.

Мне кажется, опять наступает момент, когда миссия Беларуси будет востребованной. Возможно, будет заключаться в том, что мы должны от себя отодвигать это пограничье. Чтобы у нас было меньше конфликтов, мы можем показывать Европе ценности и социально-экономические модели, которые могут быть востребованы бывшим Восточным блоком. То есть миссия Беларуси - работать представителем Евразии в Восточной Европе. Мы должны формировать свое знание, образ, идеологию (конечно, вместе с Россией и остальной Евразией) и продвигать это на Запад. Конечно же, мирным путем - через культуру, экономику.

Какой аудитории вы адресуете свои наблюдения и мысли?

Алексей Дзермант: Всем, кто интересуется политикой и геополитикой, международными отношениями и политологией. А также самим регионом - пограничьем России и Европы, в целом Восточной Европой и взаимоотношением ее стран между собой. И людям, которые ищут пищи для ума. Многое в моей книге может казаться спорным, тем не менее изложенное в ней даст информацию к размышлению как специалистам, так и всем людям, интересующимся вопросами актуальной политической повестки. И уж совершенно точно, что такое явление, как белорусское евразийство, может вызвать интерес, споры и дискуссии. В этом и заключается моя цель: будить мысль, двигать ее за рамки чисто национального дискурса, чтобы все видели: в Евразии есть и своя собственная белорусская школа евразийства.