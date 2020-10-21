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21.10.2020 17:17
Рубрика: Экономика

Поток заявок в Роспатент достиг 50 тысяч штук в год

Текст: Алексей Дуэль

Эксперты Роспатента рассмотрели за прошлый год около 50 тысяч заявок, поступивших от изобретателей и владельцев товарных знаков. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев на ежегодной конференции "Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях". Всего на охране федеральной службы по интеллектуальной собственности состоят 264 тысячи патентов на изобретения.

Фото: Пресс-служба Роспатента
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"Срок первого ответа по приоритетным направлениям, например, борьбе с COVID-19, сокращен до 22 дней, - сказал Григорий Ивлиев. - Это может быть решение о выдаче патента или об отказе, а также запрос экспертами дополнительных материалов".

Всего с начала пандемии было подано 340 заявок на регистрацию изобретений и полезных моделей, разработанных для борьбы с коронавирусом. По оценке Ивлиева, практически все они были детально проработаны создателями, обладали научной новизной. В результате только по 13 заявкам был вынесен отказ, еще пять проектов было рекомендовано отозвать, чтобы внести в комплект документов точечные изменения, уточнили в Роспатенте.

Патентное ведомство готовится перейти к рассмотрению заявок на изобретения с использованием 3D-моделей. По мнению Григория Ивлиева, все изобретатели и так пользуются этим инструментом, поэтому такой переход упросит работу и им, и Роспатенту.

"Вообще все заявки в Роспатент должны стать электронными, - добавил Ивлиев. - Все и так работают за компьютерами, распечатывать и подавать документы на бумаге просто нерационально. Сейчас при электронной подаче заявитель может сэкономить 30% при уплате пошлины. Мы, конечно, теряем эти деньги, но это правильно. Я надеюсь, мы скоро сможем вообще отказаться от бумажных заявок".

Роспатент готовится перейти на новые технологии проведения экспертизы и поиска по базам данных. Намечено изменение работы института патентных поверенных - им предоставят примерно тот же объем прав, что есть у адвокатов. Это все потребует привлечь в отрасль защиты интеллектуальной собственности людей с новыми знаниями и навыками. Чтобы их обучить, будут запущены программы профессиональной переподготовки. Ивлиев оценивает потребность в 5 тысяч человек в год.

Фото: Photoxpress
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Еще одно направление, для которого будут нужны специалисты - переход прав на объекты защиты интеллектуальной собственности. В год заключается по 3,5 тысячи договоров, охватывающих 8 тысяч патентов. Для подготовки этих сделок тоже нужны профессионалы, обладающие серьезной квалификацией.

"У нас с июля появился новый объект охраны - географическое указание, - добавил глава Роспатента. - Уже подано 28 заявок. Кстати, самая первая пришла от виноделов из США. Остальные - отечественные. Больше всего запросов поступило от производителей вина, минеральных вод, продуктов. Из экзотического есть, например, твердое мыло. Я думаю, заявок на географическое указание будет намного больше, это очень перспективный инструмент".

В начале этого года рост потока патентных заявок составлял 23%, потом на фоне пандемии он сократился, сейчас находится на уровне прошлого года. Григорий Ивлиев считает, что коронавирус подкосил назревавший патентный бум в стране. Однако изобретательская мысль не могла пропасть бесследно и теперь, по мнению Ивлиева, его ведомству надо быть готовым к оперативному рассмотрению большого числа новых заявок.

Экономика Правительство Минэкономразвития Роспатент

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