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21.10.2020 19:49
Рубрика: Власть

Семье найдется дело

Правоведы поддержали идею принять закон о семейном предпринимательстве
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева поддержала идею закрепить в законе понятие семейного предпринимательства.
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Заявление прозвучало в среду в ходе XV Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся на тему "Модернизация гражданского законодательства". В пользу предложения детально прописать правила семейного бизнеса высказались в ходе научных чтений многие ученые-правоведы.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Семейное предпринимательство может быть как малым бизнесом, так и большим. Малое и среднее предприятие может быть признано семейным, если более чем половиной его владеют члены одной семьи.

Для кооператива и фермерского хозяйства, а также для индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее половины его участников или работников соответственно относились к членам одной семьи - тогда такой бизнес получит статус семейного. Иными словами, в одном случае семейный бизнес - это компания, принадлежащая родственникам, например мужу и жене. И даже крупный завод, которым владеют, допустим, братья, тоже в каком-то смысле может быть семейным предприятием.

С другой стороны, семья может организовать кооператив, в котором будут трудиться только родственники. Скажем, небольшой швейный цех на дому, жена и теща шьют, муж снимает мерки, сын-студент ведет бухгалтерию. Для малого семейного бизнеса предлагается ввести систему семейных патентов: это избавит "домашнее хозяйство" от излишней бюрократии, достаточно будет заплатить один раз - и больше никаких налогов.

Не так давно Торгово-промышленная палата провела опрос среди более чем 2 тысяч семейных предприятий из 78 регионов России. Многие заявили о крайне сложных правилах регулирования трудовых отношений, из-за которых главы семейного бизнеса предпочитают не оформлять официально на работу в компанию своих родственников. Получается, что семейный бизнес вроде есть, но юридически его как бы и нет.

Глава семейства сможет получить семейный патент и организовать на дому, например, швейный цех или кулинарию

Принятие соответствующего закона позволит государству также вводить какие-то меры поддержки для семейных предприятий. Как подчеркнули в среду выступавшие, необходимо также урегулировать многие вопросы, в том числе - наследование, раздел бизнеса и т.п. Разделить завод между мужем и женой это совсем не то же самое, что разделить квартиру.

Талия Хабриева напомнила, что в развитие принятых поправок в Конституцию планируется принять более 100 законов. Изменений может быть еще больше, правоведы сейчас обсуждают, какие еще необходимо принять поправки для реализации новых конституционных норм. И законопроект о семейном бизнесе как раз соответствует духу нового правового времени.

"Конституционная реформа не завершена, - подчеркнула Талия Хабриева. - Хочу обратить внимание, например, что в статье 114 Конституции появилась новая норма: правительство России должно содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Это как раз сфера действия гражданского законодательства. Повлечет ли это какие-то изменения в гражданском законодательстве? Думаю, повлечет".

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин уточнил меры поддержки предпринимателей

В свою очередь заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ Евгений Суханов обратил внимание на правовые проблемы в сфере недвижимости. Что вообще можно считать недвижимостью? По его словам, земля и дом на ней должны составлять единый объект, и со временем мы к этому придем.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс уже готовятся. При этом разработчики проекта прекрасно понимают, что изменить подходы разом не получится: на практике возникает масса проблем. Например, придется изменить систему расчета налогов. Ведь сегодня собственник квартиры платит только за квартиру. Если же "привязать" квартиру к земле, то вырастет и налог. Да и как разделить землю между собственниками квартир?

Однако сторонники идеи уверены: недвижимость - это только земля, и нельзя разделять дом и землю. Но юридические изменения должны происходить постепенно. Где-то будет оставаться по-прежнему, однако новые дома уже должны быть крепко связаны с землей не только фундаментом, но и юридически.

Власть Право Гражданское право Гражданское законодательство

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