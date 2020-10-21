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21.10.2020 20:49
Рубрика: Общество

Получите миллионы

Предприятиям, где работают инвалиды, дадут субсидии
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Восемь предприятий Всероссийского общества слепых получат субсидию из бюджета столицы в размере 35,9 миллиона рублей. Эти средства пойдут на частичную компенсацию затрат этих предприятий и выплату зарплаты работникам с инвалидностью.

Среди получателей субсидий предприятия, выпускающие разнообразную электроустановочную продукцию и товары производственного и бытового назначения, - завод "Кунцево-Электро", издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос", производственные объединения "Электротехника" и "Металлпластизделие", учебно-производственные предприятия N 7, N 8, N 12 и N 13. Весной, в период пандемии, они вынужденно приостановили производство и оказались на грани выживания.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Выделенные средства позволят предприятиям сохранить штат и уровень оплаты труда работников-инвалидов, - отметил вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. - У нас трудятся 512 инвалидов по зрению, слуху и другим заболеваниям. В прошлые годы нам, как полноценному бизнесу, нередко приходилось конкурировать на рынке с коммерсантами. Между тем наши предприятия реабилитационные, задача которых - прежде всего помочь человеку восстановиться в социуме".

На заводе "Кунцево-Электро", где каждый год выпускается порядка пяти миллионов розеток, выключателей, переключателей и других устройств, работают 235 человек, из которых 124 - инвалиды. "В конце марта завод полностью закрылся. Сотрудники вышли на свои рабочие места только в середине мая. Но за все неотработанное время они получили зарплату. Плюс мы выплатили порядка 30 процентов налогов. В общей сложности коронавирус нам обошелся почти в 13 миллионов рублей", - рассказал генеральный директор "Кунцево - Электро" Валерий Моложаев. Только на закупку средств индивидуальной защиты, термометров, установку в помещениях санитайзеров у предприятий ушло несколько сотен тысяч рублей. "Подобные затраты не носят производственного характера, поэтому их нужно компенсировать", - добавил генеральный директор комплекса "Логосвос" Эдуард Тедеев.

Общество Соцсфера Соцзащита Господдержка инвалидов

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