Премьеру Полунина к 700-летию смерти Данте в Равенне перенесли на год

Мировая премьера новой работы Сергея Полунина Metànoia должна была открывать 6 ноября Осеннюю трилогию Равеннского фестиваля. По традиции Кристина Маццавиллани-Мути, оперный режиссер и руководитель Равеннского фестиваля, представляет в ноябре три оперных премьеры в Театре Данте Алигьери. В этом году были запланированы "Данте проект" с Сергеем Полуниным, "Дон Жуан" и "Фауст".

Проект Сергея Полунина, посвященный 700-летию со дня смерти Данте в Равенне (эта дата будет отмечаться в следующем году), представлял собой трехчастное произведение, дублирующее миры дантовской "Божественной комедии": Ад, Чистилище, Рай. Само название Metànoia - греческое слово, означающее в переводе изменение ума, покаяние, духовную трансформацию. Девизом постановки стал стих из первой песни Рая "Божественной комедии": "Poca favilla gran fiamma seconda" ("Великий Огонь может следовать за искрой" Paradiso I, 34) - отсылающей к посланию апостола Иакова и его призыву ко всему человечеству обратиться к вечности.

Три части проекта должны были ставить разные хореографы. Ад (Inferno) - хореограф Росс Фредди Рэй, который уже делал для Полунина один из номеров его сольной программы Sacre. Вторую часть, Чистилище (Purgatorio) - планировал ставить сам Сергей Полунин, а часть Рай (Paradiso) - хореограф Джейд Хейл Кристофи, друг Полунина, поставивший ему номер на песню Хозиера Take Me to Church в документальном фильме "Танцовщик".

Однако на днях стало известно, что фестиваль в связи с новыми ограничениями на международные поездки не может гарантировать постановку этого сложного спектакля, в котором участвуют артисты из Великобритании, России, Сербии, Канады и США. В результате премьера спектакля перенесена на 2021 год - на год празднования памяти Данте.

Между тем, Равеннский фестиваль, чтобы компенсировать танцевальную часть программы, объявил выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина с их известной уже более чем в 30-ти странах мира программой "Па-де-де на пальцах и для пальцев", представляющей собой драматургически выстроенную серию номеров из музыки Сен-Санса, Глазунова, Паганини, Сарасате, Массне и других композиторов. Хореография многих номеров ставилась специально для этой программы. Выступать с российскими артистами в Равенне в Палаццо Мауро де Андре будет Молодежный оркестр Луиджи Керубини (4,5 и 6 ноября).

Нынешние обстоятельства пандемии привели к изменению и других позиций афиши. Вместо планировавшихся летом оперных спектаклей, в Осенней трилогии будет показан спектакль "Фауст рапсодия" на музыку Роберта Шумана "Сцены из "Фауста" Гете" в Театре Алигьери (7, 9, 10 ноября). Фауст - символический герой, который в своем, по сути, дантовском путешествии между раем и адом испытывает силы зла и получает искупление любовью Гретхен. В совершенно фантастической обстановке, где партер будет представлять собой увеличенную яму для социально-дистанцированного оркестра, а публика будет сидеть в ложах, галерее и на балконе, "Фауст рапсодия" должна будет представить не только сложный синтез оратории Шумана со сценами из трагедии Гете, но и, учитывая пролог этого спектакля, - с "Божественной комедией" Данте Алигьери.

Суть в том, что спектаклю "Фауст рапсодия" будет предшествовать другой, продолжительностью около 30 минут, доступный по тому же билету, который пройдет в базилике Сан-Франческо - церкви, где в 1321 году был отпет Данте. Это представление с названием Quanto in femmina foco d'amor… ("Что пламень в женском сердце вечно хочет…", Purgatorio VIII, 75) - размышление о женщинах в "Божественной комедии". Под сводами церкви будут звучать голоса Франчески да Римини, Пии де Толомеи, которую Данте с Вергилием встречают в Чистилище, Сапии Салвани из Второго круга Чистилища, Пиккарды и Куниццы да Романо - блаженных душ Рая, наконец - Мательды, которая окунает Данте в реку Лету, чтобы смыть его грехи, и переносит его по воде на другой берег, на встречу к Беатриче. Все эти голоса будут плести женскую молитву - ектению, словно перетекающую от Евы к Марии: как начало и конец света, как жизнь, продлить которую на земле может только любовь. Та самая любовь, о которой говорит Данте в 33-й песне Рая: что движет солнца и светила.