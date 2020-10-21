Премия РСПП как индикатор лидерства

Очередной Гран-при Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" - не просто уникальное достижение ФосАгро. Эта победа - свидетельство профессионального признания успешности начатой семь лет назад долгосрочной стратегии ее трансформации. В результате ее реализации компания должна стать одной из самых эффективных в России.

Это случилось: ведущий российский производитель фосфорсодержащих удобрений компания ФосАгро завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость". Его результаты были официально объявлены на Съезде РСПП в завершении деловой программы Недели Российского бизнеса.

Победа досталась в сложной конкурентной борьбе со 152 компаниями, включая российских отраслевых гигантов, таких как "Сибур", "Северсталь", "РусГидро" и "Новотранс". Жюри конкурса оценивало деятельность предприятий в 2019 году, который стал для ФосАгро рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов - их было выпущено более 9,5 млн тонн (рост 6,1% к 2018 году). Объем производства апатитового и нефелинового концентратов в том же 2019-м увеличился на 5,8%, до 11,7 млн тонн.

Компания нарастила поставки на приоритетный для себя внутренний рынок на 10,5%, поставив российским фермерам свыше 3 млн тонн удобрений. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), на конец 2019 года, 35% всех минеральных удобрений, приобретенных российскими аграриями, были произведены компанией ФосАгро. Также в 2019-м компания активно включилась в программу создания "Зеленого стандарта" российской сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками.

Все вместе - успехи в производстве и качественные изменения в подходах к ведению бизнеса, включая его приведение в соответствие с повышенными стандартами в области экологии и защиты окружающей среды, - и сделали производителей минеральных удобрений триумфатором этого года. По условиям конкурса РСПП Гран-при вручается за первенство не менее чем в четырех из восьми разыгрываемых номинаций. В том числе в категориях за динамичное развитие бизнеса, лучший проект по импортозамещению, вклад в социальное развитие территорий, экологическую ответственность, развитие кадрового потенциала" и другие. Завоевав Гран-при, химики повторили собственное достижение трехлетней давности. И, таким образом, ФосАгро стала первой российской компанией, удостоенной этой награды дважды, и единственной, когда-либо получавшей ее за всю 23-летнюю историю этого конкурса.

"Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году. За это время бизнес-среда в нашей стране сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности, - отметил президент РСПП Александр Шохин. - Получение второго за всю историю нашего конкурса Гран-при компанией "ФосАгро" значит, что компания еще выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости своих деловых практик".

Одним из первых организаторов и победителей конкурса поздравил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В обстановке пандемии коронавирусной инфекции РСПП в очередной раз объединил представителей крупнейших отечественных компаний в их стремлении к социально-ответственному ведению бизнеса, заботе об окружающей среде, к реализации масштабных инвестиционных программ, в оказании социальной поддержки регионам присутствия, - отметил в своем обращении глава Минпромторга РФ, - Значение конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" трудно переоценить. Масштабы конкурса впечатляют: 152 компании-участницы, представляющие различные сферы промышленности и торговли. В авангарде победителей - ПАО "ФосАгро", завоевавшее Гран-При конкурса, АО "ХК "Новотранс", ПАО АФК "Система", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "РусГидро", ПАО "Северсталь", Группа компаний "Сегежа", ООО УК "Металлоинвест" и другие участники - 30 компаний, одержавших победу в 8 номинациях, отражающих вклад участников в социальное и экономическое развитие страны, повышение кадрового потенциала, использование инновационных технологий.

Денис Мантуров поблагодарил Александра Шохина и в его лице весь РСПП, за консолидацию бизнес-сил, инициативность, а участников и победителей конкурса - "за поистине неоценимый пример лидерства и ответственности".

По совпадению, съезд РСПП и вручение наград конкурса состоялись всего через несколько дней после дня рождения компании ФосАгро, отметившей свое 19-летие в этом непростом для всего мира году.

"Мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому, - заметил по случаю победы генеральный директор компании Андрей Гурьев. - Самое главное - благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях удалось сохранить здоровье сотрудников. При этом в условиях пандемии мы не сбавили обороты - компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений и ставить новые рекорды. Эта победа - заслуга каждого работника нашего многотысячного трудового коллектива".

НАЧАТЬ С ГОЛОВЫ

Успех, отмеченный призом РСПП, - прямое следствие долгосрочной программы трансформации компании, запущенной летом 2013-го, сразу после того, как заместителем Председателя Совета директоров был избран Андрей Григорьевич Гурьев, а генеральным директором Совет директоров единогласно избрал его сына - Андрея Андреевича. "Если попробовать кратко сформулировать генеральную цель, к которой я стремлюсь, то она могла бы звучать примерно так: я хочу сделать самую красивую компанию в России - по прибыльности, качеству активов, управления, степени доверия к ней со стороны миноритарных акционеров", - признался глава ФосАгро в книге Российской промышленности.

Но, замечает он, не следует думать, что с первого дня своего существования группа ФосАгро была активом, эффективно генерирующим стабильный денежный поток. "В первые годы мы представляли собой набор довольно разрозненных, устаревших морально и технически, зачастую плохо координированных между собой предприятий. Чтобы довести компанию до сегодняшнего состояния корпорации международного уровня, потребовалась кропотливая, очень долгая работа и сотни миллиардов инвестиций".

Минувшие семь лет стали для компании этапом масштабных изменений. Все это время работа шла по нескольким ключевым направлениям. В частности, много и целенаправленно занимались улучшением управляемости. Одним из первых и важных шагов на этом пути стало обновление совета директоров. Сегодня из десяти директоров в его составе шесть имеют статус независимых. "Это редкая пропорция для российского рынка, но для нас как для компании она имеет принципиальное, качественное значение, - замечает Гурьев. - Во-первых, это дает доверие инвесторов и говорит о том, что компания в принципе управляется независимо. Во-вторых, что она управляется профессионально на уровне лучших международных стандартов".

В числе членов совета директоров сразу несколько ярких, хорошо известных в мировом бизнесе имен. Это легендарный инвестор и бизнесмен Джим Роджерс, а также бывшая Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, благодаря которой в комиании впервые системно задумались над проблематикой устойчивого развития и начали менять компанию в этом направлении. Наконец, это экс-глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, с 2019 года возглавивший совет директоров.

"Думаю, что сегодня ФосАгро это одна из самых эффективных компаний с точки зрения управления: мы принимаем решение и это происходит. Параллельно мы повышали эффективность и производительность".

Одновременно компания активно пошла на новые рынки и в новые бизнесы. Например, начала производить микродобавки, применение которых позволяет улучшить усвояемость удобрений и снизить необходимую для внесения дозу примерно на 20%.

Перестроив на более ранних этапах систему трейдинга, за минувшее семилетие в компании полностью изменили саму концепцию продаж. Если раньше торговали "от рынка", то есть продавали то, что требовал потребитель, то затем усилия были перенаправлены на создание инфраструктуры, помогающей обучить фермера. Так что теперь компания продает продукт, который действительно ему нужен.

"Это колоссальная смена парадигмы с точки зрения бизнеса ФосАгро. Раньше фосфорный рынок был рынком коммодитис. Теперь это комплексный маркет, на котором мы продаем уже пять десятков марок удобрений, число которых в дальнейшем будет только расти. По сути, это означает, что под каждый плод земли мы можем или сможем произвести и продать фермеру продукт с необходимыми ему индивидуальными свойствами".

Для этого, признает Гурьев, компании пришлось - буквально - пойти к фермерам, в каждое фермерское хозяйство. "Это еще одно качественное изменение, которое произошло с компанией за эти годы - мы персонифицировали наши отношения с клиентами".

Наконец, была сделаны крупные инвестиции в модернизацию производства. Так что сегодня в Группе нет ни одного не модерниированного предприятия или актива. Также существенные средства были вложены в логистику и инфраструктуру - в порты, хабы, терминалы. "Теперь у нас есть возможность очень гибко работать с разными рынками, быстро реагировать на изменения конъюнктуры, часто стремительные и непредсказуемые", - говорит глава компании.

Последнее обстоятельство важно, учитывая, что продукция ФосАгро продается более чем в 100 странах мира на всех континентах. Хотя Россия по-прежнему остается главным рынком для компании: каждая третья тонна удобрений, купленная российскими хозяйствами, произведена ФосАгро.

ЦИФРА В САМОСВАЛЕ

Особый акцент в наращивании комплексной эффективности был сделан на повышении производительности труда. По темпам роста этого показателя - в среднем около 25% в год в течение последних шести лет - ФосАгро является лидером российского рынка.

Добиться подобных результатов во многом удалось благодаря значительным инвестициям, направленным в новые технологии, роботизацию и цифровизацию. В частности, компания первой отрасли запустила цифровую торговую платформу, рассчитанную на современный уровень ведения сельскохозяйственного производства. "Она будет инструментом для фермеров, подобным Alibababa, содержащим внутреннюю экспертизу для точечного подбора всего необходимого - удобрений, препаратов и химикалий в соответствии с конкретным регионом, составом и качеством почв, климатических условий, - говорит Гурьев, - В дальнейшем на платформе можно будет получить финансовые сервисы, в том числе привлечь кредитные ресурсы".

На базе технологий RFID и NFC была запущена первая в своем роде система отслеживания логистической цепочки минеральных удобрений от заводского конвейера до поля потребителя.

В течение нескольких лет компания обкатывает и внедряет на базе своего горно-обогатительного комбината - Кировского филиала АО "Апатит", роботизированные системы производства и цифровых технологий, не имеющие аналогов в отрасли.

В частности, здесь введена в строй система дистанционного управления подземным бурением, где двое операторов могут управлять сразу двенадцатью буровыми установками. Применение этой технологии позволяет увеличить производительность буровых на 20% за счет снижения междусменных простоев, а также существенно повышает безопасность ведения горных работ.

Развёртывание системы дистанционного бурения было бы невозможно без реализации проекта диспетчеризации на подземных рудниках. В промышленную эксплуатацию её ввели в 2017 году. На каждый горизонт и добычной этаж провели оптический кабель, через специальные коммутаторы и точки доступа развернули промышленную сеть WiFi. В выработках появилась мобильная связь, а диспетчер на поверхности в режиме реального смог видеть местонахождение персонала и техники в подземке. Это позволило собирать данные об эффективности использования техники - объёмы перевозок, время нахождения в работе, а также быстрее реагировать на любые внештатные ситуации за счёт подачи аварийного сигнала каждому работнику по системе позиционирования.

На Восточном руднике реализуется проект по внедрению беспилотных самосвалов и экскаваторов, предполагающий загрузку техники без участия человека, и ее последующее движение по намеченному маршруту от карьера к месту разгрузки. Аналогов этой системы в России пока не существует.

ЛЮДИ В ЦЕНТРЕ

Парадоксально, но факт: повсеместное внедрение "безлюдных" технологий на производстве означает заботу о людях, которые остаются в главном фокусе внимания компании. "Инвестиции в наш трудовой коллектив - по-настоящему очень важная часть работы менеджмента, - поясняет Гурьев. - Если раньше "социалка" была для компаний затратной частью, то сейчас это вложение в самый важный актив. Мы строим бассейны, спортзалы. Это реальная инвестиция в жизненную среду людей".

Кроме того, компания на собственные средства обустраивает школы, финансирует специализированные "ФосАгро-классы", выделяет гранты молодым ученым. "Понятно, что так мы как компания готовим себе будущее. Для начала успешной работы на таком сложном производстве базового образования недостаточно. Мне как руководителю компании нужно, чтобы молодые люди, приходящие на наши предприятия, получали навыки, "заточенные" специально под нас, - продолжает Гурьев. - Поэтому в подшефных колледжах в Череповце и Кировске стоит та же аппаратура, что и в наших местных предприятиях. Чтобы учась в колледже, мальчик или девочка понимали, как работает техника на реальном производстве".

Компания вкладывается в эти программы уже более 10 лет. Так что именно 2019-й стал годом, когда на предприятия пришло первое поколение молодых людей, которые прошли всю цепочку обучения - отучились в специализированных классах в школах и базовых для компании вузах.

"К нам приходят реально лучшие выпускники - молодежь, которую мы пропустили через нашу систему подготовки. Чем-то подобным в той или иной мере занимаются все компании, но мы точно одни из лучших. Например, наша программа по химии стала титульной для лагеря "Сириус"", - рассказывает Гурьев.

Особое важное постоянное направление социальной работы ФосАгро - благотворительная помощь в строительстве и восстановлении православных святынь в России и за рубежом, возрождение дореволюционной традиции строительства заводских храмов. "Христианские ценности - это база, на которой, невзирая ни на что, по-прежнему стоит наше, российское общество. Это основополагающие принципы с точки зрения общественной морали и коммуникации между людьми, - говорит Гурьев. - В моей личной системе ценностей - тоже. Все то, о чем говорит Библия, десять заповедей".

Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл во время своего Первосвятительского визита в Мурманскую область наградил компанию орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени. А в декабре 2019-го Патриарх Кирилл совершил чин освящения храма в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца в Москве на территории главного офиса компании ФосАгро. Этот храм построен в память о принесении в Россию мощей святого Николая Чудотворца. 930 лет они хранятся в крипте в г. Бари. Летом 2017-го за два месяца пребывания святыни в России ей смогли поклониться 2,5 млн. верующих. Заботы о принесении мощей тогда, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, взяла на себя ФосАгро.

ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ

Компания на протяжении всей своей истории играет роль ключевого налогоплательщика и активного участника программ социально-экономического развития регионов присутствия. Ежегодно более 2,5 млрд рублей направляется на реализацию благотворительных проектов. Во время пандемии коронавирусной инфекции компания дополнительно нарастила объем поддержки. В частности, были усилены традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений, а также реализован комплекс мер по защите трудовых коллективов. В целом на эти цели в период с марта по октябрь было направлено дополнительно более 2,5 млрд рублей.

Также, вопреки пандемии, компании удалось сохранить положительную динамику производства. За первые три квартала 2020 года выпуск удобрений вырос почти на 5%, до 7,5 млн тонн. Продажи удобрений за тот же период год к году увеличились на 10%, до 7,9 млн тонн. "Это - результат работы всего коллектива, от оператора ДПУ до менеджеров высшего звена, а также реализации инвестиционных программ", - отмечает Гурьев.

Компания продолжает вкладывать в развитие. В общей сложности, за последние 7 лет ФосАгро инвестировала в эти цели свыше 250 млрд рублей. А в рамках текущей стратегии развития до 2025 планирует направить еще не менее 200 млрд рублей. Одним из основных результатов капиталовложений станет дальнейшее расширение мощностей по производству удобрений на 2 млн тонн, до 11,5 млн тонн (рост 20%). Главным образом - благодаря запуску нового завода в Волховском филиале АО "Апатит".

"Говоря же об операционных результатах деятельности компании за девять месяцев 2020 года, отмечу, что мы отработали очень эффективно, - замечает Гурьев. - Уверен, что непростой 2020-й мы завершим очередными рекордами, и ФосАгро подтвердит позиции флагмана минерально-химической отрасли России и укрепит свое положение на мировом рынке". Это означает, что у компании есть веские основания считать, что жюри Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" также не обойдет ее вниманием ровно через год.