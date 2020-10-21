Продать ружье станет проще

Росгвардия предложила упростить процедуру избавления от ставшего ненужным гражданского оружия. Более того, те, кто решил от такого опасного имущества избавиться, смогут заработать.

Впрочем, сдать на комиссию свое охотничье ружье, карабин или травматический пистолет можно было и раньше. Но для этого нужно было пройти огромное количество бюрократических процедур. Зачастую эти процедуры были настолько, мягко говоря, муторны и обременительны, что люди просто отказывались их выполнять. Оружие выбрасывалось, пряталось или расползалось в криминальных кругах.

Теперь Росгвардия предложила новый регламент процедуры принятия на комиссионную продажу оружия, которое принадлежит гражданам России или юридическим лицам. Есть проект постановления Правительства России.

Предложенные изменения правил дадут дополнительные возможности собственникам оружия осуществлять его продажу, сделают этот механизм четким и понятным. Эти меры позволят избежать неоднозначного толкования статей закона. В Росгвардии отметили, что в настоящее время вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия, регламентируются правилами только в отношении продажи оружия и патронов, обращенных в государственную собственность, что нередко в правоприменительной практике приводит к случаям неоднозначного толкования закона "Об оружии". Предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, правила их учета, сократить количество нормативно правовых актов, которыми эти правила регулируются.