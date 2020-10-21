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21.10.2020 18:50
Рубрика: Общество

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один

Текст: Кира Латухина
Главный путь борьбы с пандемией - продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и вакцинация, заявил президент на видеоконференции с членами правления РСПП. Владимир Путин призвал предпринимателей пошире включиться в работу по производству вакцины, отметив, что это очень хороший бизнес.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вакцинация в Российской Федерации - для нас это задача номер один", - заявил президент, подчеркнув важность создания производственных мощностей для изготовления вакцины от коронавируса. Причем в первую очередь они должны быть нацелены на обеспечение иммунной защитой граждан России. "Что касается работы на экспорт - это важная задача, но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать таким образом - пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины", - пояснил он.

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"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы - это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - заявил президент.

Путин обратился к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности и предложением "пошире включиться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины". Тем более что скоро будет зарегистрирована уже третья вакцина.

"Все они работают эффективно, они нужны людям, и это бизнес хороший, - заметил президент. - По предварительным экспертным данным, ежегодный оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 млрд долларов".

"Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая яркая совершенно. И такая работа востребована и у нас в стране, и в мире", - заключил президент.

Общество Здоровье Власть Работа власти Президент Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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