Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию

Для сглаживания последствий эпидемии коронавируса важны слаженные действия государства, бизнеса и общества, заявил президент на видеоконференции с членами правления РСПП.

"В центре внимания всегда, я уже об этом много раз говорил и хочу подчеркнуть еще раз, должна быть защита жизни и здоровья наших людей", - заявил Владимир Путин. "Это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша работа в период эпидемии", - добавил он.

"И, конечно, сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей, их уверенность в будущем", - заключил президент.