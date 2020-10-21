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21.10.2020 15:22
Рубрика: Власть

Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Для сглаживания последствий эпидемии коронавируса важны слаженные действия государства, бизнеса и общества, заявил президент на видеоконференции с членами правления РСПП.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"В центре внимания всегда, я уже об этом много раз говорил и хочу подчеркнуть еще раз, должна быть защита жизни и здоровья наших людей", - заявил Владимир Путин. "Это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша работа в период эпидемии", - добавил он.

"И, конечно, сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей, их уверенность в будущем", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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