Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море

Шестой флот ВМС США распространил сообщение о том, что на этой неделе американский ракетный эсминец USS Ross зашел в Баренцево море. Подчеркивается, что эта миссия призвана продемонстрировать способность Соединенных Штатов вести деятельность в любой точке мира.

Командование флота также отметило, что США входят в круг арктических государств и вместе с союзниками проводят наземные, надводные и воздушные операции для обеспечения безопасности региона, пишет ТАСС.

USS Ross стал третьим за год эсминцем, зашедшим в Баренцево море. Он вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", а также обладает 90 шахтными пусковыми установками для запуска крылатых ракет "Томагавк".