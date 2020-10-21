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Рубрика: Общество

Анестезиологи Боткинской больницы проводят обучение врачей во временном госпитале

Текст: Любовь Проценко

Команда специалистов Медицинского симуляционного центра Боткинской больницы продолжают выездное обучение для врачей временного госпиталя в Сокольниках. Образовательные лекции и мастер-классы для врачей запланированы и в других стационарах, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.

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- Это уже второй временный госпиталь, где наши специалисты проводят выездное обучение. В связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией важнейшее внимание во время занятий мы уделяем оказанию экстренной помощи в виде искусственной вентиляции легких для пациентов с коронавирусом в стационарах и временных госпиталях. В рамках курса специалисты симуляционного центра Боткинской больницы рассказывают про основы регистрации и интерпретации ЭКГ, противотромботическую терапию, сердечно-легочную реанимацию, особенности ИВЛ у пациентов с вирусной пневмонией и УЗИ легких при коронавирусе, - рассказал Юрий Логвинов, завмедицинским симуляционным центром Боткинской больницы.

На занятиях медики отработают практические навыки и проходят полный цикл респираторной терапии на современном симуляторе TestChest, который с точностью имитирует верхние дыхательные пути и воспроизводит газообмен, легочную и гемодинамическую механики. Также участники прорабатывают навыки командного взаимодействия внутри медицинской бригады. Обучение длится три дня.

Образовательную программу разработали ведущие специалисты Москвы - главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы Алексей Шабунин, главный анестезиолог-реаниматолог города Денис Проценко и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации Боткинской больницы Евгений Родионов.

Справка "РГ"

Медицинский симуляционный центр (МСЦ) открылся на базе Боткинской больницы в 2015 году и является крупнейшим не только в России, но и в Европе. За это время на базе центра прошли обучение более 50 тысяч медиков. МСЦ представляет собой многофункциональную инновационную виртуальную клинику. Занятия в центре относятся к категории дополнительного профобразования.

Временный госпиталь в выставочном комплексе парка Сокольники закреплен за городской клинической больницей имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы. На территории в несколько тысяч квадратных метров размещено 1200 инфекционных коек и 18 коек интенсивной терапии. Госпиталь оснащен рентген-оборудованием, мобильными КТ, интраоперационным КТ, УЗИ - аппаратами, ИВЛ - аппаратами. Современная лаборатория позволяет получить результаты анализов за 20-40 минут.

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