Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!"

За первый месяц после запуска к проекту "Давай дружить!" присоединились более 200 жителей столицы. Москвичи становятся друзьями для детей-сирот и подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что проект "Давай дружить!" стартовал 15 сентября и сразу нашел большой отклик среди москвичей. "Неравнодушные жители столицы выразили готовность стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия семейному воспитанию или являются подопечными семейных центров. Сейчас свыше 200 человек подали заявки на участие в проекте и проходят собеседования с психологами и обучение по специальной программе. Действительно, очень приятно осознавать и видеть, что в Москве так поддерживают нужные и добрые инициативы", - рассказала вице-мэр.

Из всех откликнувшихся 90 человек настроены на долгосрочное наставничество. Они уже заполнили необходимые анкеты и начинают подготовку в партнерском фонде проекта - "Старшие Братья Старшие Сестры".

Еще 30 жителей столицы выбрали путь социального волонтерства с обучением в Школе социального волонтерства центра "Моя карьера". Социальное волонтерство - это регулярная разносторонняя помощь подопечным детских домов, пациентам в больницах, проживающим в психоневрологических интернатах и других социальных учреждениях.

Остальные москвичи, откликнувшиеся на проект, выразили готовность проводить различные мастер-классы для ребят, экскурсии, познавательные лекции и творческие занятия. Из-за эпидемиологической обстановки мероприятия будут проходить в онлайн-формате.

В рамках проекта "Давай дружить!" наставники исполняют мечты своих подопечных и проводят для них разнообразные мастер-классы. Так, первым с наставницей познакомился 15-летний Никита, воспитанник Центра содействия семейному воспитанию. Вместе с профессиональной художницей Дженнет Тагановой он написал несколько картин и узнал много всего интересного о любимом увлечении.

А 10-летняя Алиса из многодетной семьи, всю жизнь мечтавшая освоить скейтборд, получила первые уроки от наставницы Екатерины Бабкиной. Занятие они провели на территории ВДНХ. 12-летняя Станислава, воспитанница семейного центра "Измайлово", всегда мечтала создавать картины с помощью иголки и ниток. Людмила Ушатова провела для девочки и ее подруг мастер-класс по вышивке гладью, а также сводила в театральную и танцевальную студию, а также в языковой класс.

"Звезды в роли наставников" - еще одна важная часть проекта. С детьми-сиротами встретились известные художники, журналисты и общественные деятели. Одним из первых к проекту присоединился художник Никас Сафронов. Он отправился в Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", где ответил на вопросы воспитанников и подарил им памятные подарки.

Марьяна Шевцова, корреспондент "Вечерней Москвы", рассказала о секретах журналистской работы подросткам из Семейного центра "Печатники". Журналистка подготовила для детей интересные практические задания. Юлия Дрожжина, руководитель Московского штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды", посетила центр содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки". Встреча проходила в формате дружеской беседы, и Юлия дала ребятам много полезных советов по организации собственного отряда.